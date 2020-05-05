有人因為說了一句愛國話而被打至重傷；有店舖因為發表不同意見遭人打砸搶燒；有老伯被人用磚頭掟中慘死；有人被燒成火人；更有人在街頭鬧市放炸彈；有人向警員開槍。這些都是去年反修例黑暴期間發生的事，試想這些行為若發生在英美，當地政府會不將之定性為恐襲、執法人員會不果斷開槍嗎？

遠的不說，今年二月英國倫敦南部發生持刀襲擊案，造成三人受傷，警員到場後向行兇男子開槍，結果該男子當場斃命。事後英國政府將之定性為恐怖襲擊，首相約翰遜承諾會改革恐怖主義罪行的制度，包括加重刑罰及為警隊投放更多資源。看到了吧，疑兇不過傷了三人已被視為恐怖分子，本港暴徒不知打傷過多少人甚至殺人，警方卻綁手綁腳，無計可施，別說開槍，連使用最低武力驅散也被轟為濫暴，正常嗎？公平嗎？

這種雙重標準肯定是既不正常又不公平，皆因西方掌控國際輿論權，為了打壓中國，不惜含血噴人屈得就屈，中港皆是啞子吃黃連，有苦自己知。顯而易見，本港黑暴的所作所為，比西方政府定義的恐怖襲擊更恐怖，暴徒及黑手有炸彈有槍械，根本就是恐怖組織和恐怖分子，利用反恐法嚴刑打擊，便是港府應有之義。

正如本報日前指出，打殘黑暴只需兩招，一是將所有涉案人士以反恐罪名起訴，二是速告速判，以收阻嚇作用。可惜，別看保安局局長李家超揚言考慮將香港的恐襲風險列為「高度」級別，又計劃引用聯合國反恐條例檢控本地恐怖分子，但所謂考慮、計劃，即是同光說不練無異。

香港的情況已是十萬火急，日前警方又在九龍灣一所舊校舍檢獲大批爆炸品，黑暴為了所謂的民主，瘋狂血腥攬炒，要無辜市民陪葬，早就不是爭取民主，而是大搞恐怖主義。治亂世用重典，港府將黑暴分子一律控以反恐罪名後，下一步便要為國家安全立法。