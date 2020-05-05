古人說：「善為《易》者不占」，意思是指深通《易經》學理的人，不尚占卜。筆者於玄學是業餘性質，當然不能精通《易》理，但也恪守先賢遺訓，不輕易問卜。這小方塊是時評專欄，為想窺探時局變化而動用《易經》占測，過去幾年來只記述過一次，就是今年一月時為香港的新冠肺炎疫情作推算，結果說到四月十三日之後，疫患應可平復。

《易》學的真正價值在其理，不在其占，故非必要時也不宜動問，只要將道理琢磨透徹，已能明白到為政與為人的進退之道。在下少為時事問題求占，卻常引用《易》理去談論天下大勢，多次強調陰陽互易的觀念，更明言如今是個剛柔倒置、「大佬」失運的年代，且看一場新冠肺炎疫情，便知所言非虛。

疫情爆發之前，全球好些大佬已接連受挑戰，世界貿易組織、歐洲聯盟近年都在風雨飄搖中度過。疫情過後，另一個大佬又肯定受重創，美國已暫停對世界衞生組織的撥款，失去最大金主，世衞的日子肯定不易熬，不死也得脫層皮。

天下間唯一超級大國美利堅，堪稱是真正的大佬，他們擁有世界上最精良的醫療系統，到頭來，在疫情下卻成了全球確診者與死者最多的國家。甚麼是「大佬失運」？此之謂也。

近年，本欄一直奉勸所有想當大佬的人暫時隱忍，須待時而興，要讓世道推移，重新回到強者當運的年頭才可。中共與台灣相比，強弱懸殊，誰是大佬，誰是細佬，昭昭明甚。但一場疫情下來，比較兩者國際聲望的起跌，大佬輸慘了，細佬卻成了大贏家。

台灣送出一、二千萬個口罩給各國，便聲名大振；中共單是輸往美國的口罩便達二十多億個，換來的仍是惡評如潮。何謂當運者無敵，於斯可見。故說從政者，焉能不多參詳《易》理？