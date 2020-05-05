香港反對派經常有口話人冇口話自己。呢，嚴復早在一百多年前就批評中國的國民性「華風之弊，八字盡之：始於作偽，終於無恥」！如今在反對派身上依然看到那八個大字！

反對派動輒呼喊法治、民主、自由，卻原來多是知法犯法的無恥之徒！而所謂「自由」，是可以用「尊貴議員」身份作威作福嘅「自由」！當中以打着「本土」旗號嘅議員毛孟靜情況最離譜，其淺水灣道寓所被揭發地面車房變住宅，僭建十年至今仍未拆卸還原！屋宇署對公屋住戶窗外伸多條晾衫鐵都要住戶立刻拆咗佢，否則又話記分又話封屋，依家對「尊貴議員」大愛包容十年，依然不見有所行動，大細超成咁，有冇搞錯？

屋宇署當年接報後巡查過毛大議員嘅車房住宅，確認不符核准圖則，然則毛多年來一直對此醜聞死雞撐飯蓋，指其夫買入物業時該處已被改建，又辯稱佢哋一直有向政府交差餉，甚至嘴藐藐稱「唔係殺人放火」，潛台詞應該係「使乜咁緊張喎」。毛議員呢副「德性」都做咗「尊貴議員」咁多年，也難怪立法會變成「垃圾會」，全賴有佢！既然唔係殺人放火，咁違例泊車差人都唔應該發「牛肉乾」啦？色魔變態佬周街摸人又或者影人裙底春，警察都可以唔執法啦？又唔係殺人放火！

毛孟靜車房住宅事件曝光至今已十年，喺屋宇署怠政下，佢雖然有交差餉，之不過即使買入時係咁，並唔代表就有權不執番正喎！你估真係不知者不罪咩？若然，恃無知而行兇，則天下大亂矣！

唔該毛孟靜立即抽離「尊貴議員」可以有「特權」而高人一等嘅角色，車房住宅係時候變回車房喇！都十年咯，滄海都可變桑田喇！古人說：「今人之所以犯囹圄之罪，而陷於刑戮之患者，由嗜欲無厭，不修度量之故也。」一個人最怕心靈墮落，唔係殺人放火啫，有錯改之、善莫大焉啊毛大議員！