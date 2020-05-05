新冠肺炎嚴重破壞美國政治經濟，打擊特朗普競選連任的部署，看來這場疫戰只為特氏帶來負能量，沒法發揮幾位前總統競選連任時掀起戰爭或反恐的團結選民效應。為了及早重拾選民信心和支持，特氏發動集團式雙向攻擊，期待絕處逢生。這兩條戰線首先是針對北京，是美國最擅長及容易獲取選民歡心的路線；第二條是疫戰下否定和抗拒全球化，激起美國的民粹主義和民族主義去支持特氏連任。

發動外交對華攻擊絕不能只是特朗普說幾句就足夠，共和黨特別為特朗普度身訂造反華集團，由國務卿蓬佩奧擔大旗當「大喇叭」，再配套支援的共和黨國會議員發動游說攻略，鼓動國會議員全面攻華，還有發動共和黨傳媒為攻華團隊做文宣。可以看到，近期凡是特朗普提出「中國病毒」和追究病毒源頭索償等言論，蓬佩奧集團就大力在國際及美國境內，發揮圍攻北京工作。

蓬佩奧雖被認定為最沒有資格及經驗的美國國務卿，但他具有最大的優點，就是服從及不偏差，凡是主人說的，他不會說不，特朗普要針對的，蓬佩奧就雙倍發功，這才是主人最疼愛的狗奴才，攻華集團領導非他莫屬。燃起大美國主義定要刺激美國人的民粹及民族思潮，抗疫全球化理論就成打擊對象，要以美國為先，世衞組織被特氏指不尊重美國就斷其資源，通過否定世衞等國際組織職能和將病毒嫁禍中國，要在美國成為統一戰線，配合特朗普打疫戰的效果。

這場雙線挽救特朗普的戰爭仍然膠着，未看出既定效果，受到兩方面反擊。北京並不是簡單的由外交部發言人批評蓬佩奧就了事，而是發動全方位輿論攻擊蓬佩奧，主攻這個箭靶的無能及不是，似乎打中了問題穴道，令「中國病毒」說出來也不獲國際接受。至於發動的美國民粹主義，亦遭各個州份反擊聯邦政府而消減，預期蓬佩奧集團的伎倆，熱話過後將消失於無形。