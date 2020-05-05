嗇色園可立小學的老師在網絡教學的常識課上，向二年級學生解釋鴉片戰爭時，聲稱英國以禁煙為由發動鴉片戰爭。該教師的解釋令人匪夷所思：「點解佢哋要咁樣做呢？就係英國發現中國當時好多人吸煙，吸食一啲煙草，呢個問題相當嚴重，所以佢哋為咗消滅呢啲叫做『鴉片』嘅物品，就發動咗呢場鴉片戰爭。」

中國歷史教材接連出現淡化甚至美化英國侵華史，竟然有教材把戰爭責任推到民族英雄林則徐身上。去年底被揭發的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的九年級中國歷史科教材，把鴉片戰爭歸咎於中英兩國出現「政治、貿易體制和司法制度衝突」，卻沒有提及英國向中國輸出大量鴉片的重要史實，更是別有用心地「美化」英國發起的不義戰爭。

歷史的真相是英國向中國輸出鴉片，危害中國人的健康兼賺取大量白銀。據一八三五年估計，全國吸食鴉片者逾二百萬人，煙毒氾濫不僅給中國人在精神上、肉體上帶來損害，也造成東南沿海地區的工商業蕭條和衰落。因為林則徐禁煙，英國才攻打清朝。在黃師嘴裏和有毒教材中，卻變成英國擔心影響中國人的健康，所以要幫中國人「禁煙」，消滅鴉片，才向清朝發動戰爭。

香港中小學課堂上教授掩飾鴉片戰爭英國罪行歷史的現象，連台灣的國民黨人也看不下去了，國民黨前副秘書長蔡正元在臉書貼出香港教科書截圖，表示內容讓他「傻眼」，直呼「香港該是到了去殖民化的時候了」。

事件引起社會強烈反應，質疑學校及教育局的處理手法。學校面對家長投訴，只是證實事件、收回教材並致歉，卻不對涉事教師作懲處，屬監管不力。教育局面對家長投訴和記者查詢，均以官僚態度回覆，缺乏透明公開的機制，不公布涉事學校和老師的調查情況，更沒有作出相應懲處，是「懶政」的表現，令人質疑現行監察機制是否有效。

網上還流傳印有基督教女青年會丘佐榮中學校名的通識教材，竟將黃之鋒列入「中華傳統美德格言及名人系列」。黃是公認的新一代漢奸，與「中華傳統美德」格格不入，從這部荒謬的教材可一窺香港教育的嚴重問題。

通識教育無大綱，沒有標準教材，基本上是老師想如何教都可以，一些思想偏激的教師就違反專業操守，利用通識科六個單元中的「今日香港」及「現代中國」給學生「政治洗腦」，教學立場偏頗，充滿偏見，扭曲歷史，甚至有老師煽動學生「違法達義」。教協出版的教材請非法「佔中」搞手戴耀廷當顧問，對青少年思想的毒害可想而知，情況令人擔憂。

如今的香港教育缺乏「好與壞、是與非」的最起碼標準，黃師誤人子弟，毒材顛倒黑白，在教學中滲入政治及扭曲的價值觀，誤導學生對社會產生負面看法。當局必須制訂跟進及懲處失德教師的公開機制，不能繼續縱容類似事件發生。要避免通識科成為政治工具、避免中國歷史教科書被歪曲，政府應強制全港採用中史標準課本，將中史科列為必修讀至中六的科目，由學生自由報考 DSE，並將通識科改為選修科。