功夫茶：反對派越權攬炒　與民為敵須譴責

疫情加黑暴雙雙夾擊，香港經濟大吹寒風；呢，財爺就話百日抗疫能夠漸露曙光靠大家喎！仲話此時此刻嘅香港，人和比天時地利更重要。鬼唔知咩！家和萬事興，家衰口不停，依家香港，就係家衰口不停！仲邊有安樂茶飯呢支歌仔唱吖？

嗱！立法會本年度會期都臨近尾聲，且換屆在即，而內委會自去年十月中復會後，召開十六次會議仍未能選出正、副主席，內會停擺超過半年，燒逾七百萬元公帑，導致過百條附屬法例因審議期屆滿不獲處理，目前積壓十四條法案和二十多項附屬法例，甚至終院首席法官任命嘅決議案等都無法進行。

眾所周知，若內會無法運作，所有條例草案皆受牽連而停滯不前，包括未能成立法案委員會審議，亦不能進入二讀辯論，繼而無法三讀通過法案，故有「癱瘓內會等於癱瘓立法會運作」之說。嗱！主持內會主席選舉嘅公民黨法律界議員郭榮鏗及反對派議員就係故意「拉布」，搞到「兩辦」都忍唔住指郭違反議員宣誓誓言及涉嫌公職人員行為失當。立法會主席梁君彥日前引述兩名外間資深大律師意見，指郭越權，與其職能並不相符，例如容許內會討論立法會大樓保安，及就行管會管理事宜作出多項無約束力動議，根本睇唔到有一毛錢同主席選舉有關，如果咁都唔係玩嘢，點先算呢？

反對派擺到明越權攬炒，梁君彥就引述外間資深大律師意見，指現任內會主席李慧琼有權、有責召開會議處理積壓議程，特別係緊急事項。郭榮鏗依然寸寸貢，指外間大狀「斷章取義、不清楚立法會運作及離地」！反對派邊會咁易「回頭是岸」吖！立刻發起眾籌，另行聘請熟悉議會及憲制運作嘅資深大律師，索取獨立法律意見，一副「雷公打交，爭天共地」嘅架勢！就係誓不低頭！

嗱！陳淑莊指梁君彥以公帑製造所謂「法律基礎」，供李慧琼作自我裁決、僭建權力，「球證、球員都係佢」，擺到明，各走極端！主席位究竟誰屬？內會一日鬧「雙胞胎」，周五又玩聲音兩邊走？議事論政淪為政見意氣之爭，立法會亂過亂葬崗，市民眼見議會內耗不止，「攬炒」勢所難免，想唔眼冤都難！

呢！建制派尋日又提交動議譴責郭榮鏗，不過預計最快都要呢個月嘅二十日先可以喺立法會上討論。之不過，根據《議事規則》，即使委員會認為指控郭涉濫權及越權成立，仍需在席議員三分之二投票贊成，才可通過譴責動議！搞得嚟蚊都瞓。點講都好喇！回歸以來，立法會亂象叢生，議政功能得一個字：廢！反對派無視民生經濟，與民為敵成日狂呼「攬炒」，納稅人用巨額公帑養一班「尊貴」垃圾，唔火遮眼就勢係假！