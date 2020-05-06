產評：中小企水深火熱　撤辣振興須及時

香港經濟首季創有紀錄以來最差季度表現，昨公布的三月零售銷售更大跌四成二，深度衰退之勢已成。企業水深火熱，中小企猶如熱鍋上螞蟻，恐怕終離不開裁員與結業之途。港府口說要振興經濟，作為就必須要「貼地」，出手快且準是基本，否則難以擺脫企業倒閉、工人失業、信心市道低迷的惡性循環，復甦從何而起？

據統計，截至去年底，香港中小企超過三十四萬家，佔港商總數九成八以上，並為約一百三十萬人提供就業機會，佔本地總就業人數四成半，足見中小企乃經濟中流砥柱，亦關係到不少家庭生計。

雖然如今疫情基本受控，部分防疫措施亦開始逐步放寬，但對於大部分中小企而言，尚未見到曙光！生產力促進局公布的第二季中小企營商調查顯示，中小企領先營商指數跌至紀錄新低，信心疲弱可見一斑。何以如此悲觀？皆因當前企業面對的不僅是內部需求低迷，還有全球經濟大停擺，製造及貿易業大受打擊，內外夾擊近乎無險可守。

也許，隨着人流限制放寬，本地零售或會有些微起色，但問題是租金昂貴，加上消費模式在疫情期間有所轉變，網購大行其道，不少中小企難一下子變陣求存，靠港府一次過救助實不足以解困。事實上，經歷了去年中以來的社會動盪和今年疫情爆發，不少企業已傷及老本，到底是繼續裁員竭力守下去、抑或結業止蝕，關鍵是「信心」！可惜目前國際形勢緊張、本地政經失和，經濟結構問題積重難解，「樂觀」二字實難啟齒。

從來口號式吶喊容易，實事求是卻甚艱難。所謂「和氣生財」，乃營商之本，這個道理淺白易明。外部環境因素，非香港所能控制，但本土營商環境和競爭條件，卻掌握在手中。經歷了近年亂局，港人必須正視和解決亂根，才可整裝待發。這方面，首要的是港府施政須作檢討和改進，就如樓市撤辣問題上，市場取向清晰，偏偏官員們仍堅持等到樓市明顯大轉勢才動手，全無急民之所急，亦缺乏穩樓市以保經濟的策略思維，如斯笨拙頑固的表現，教商家如何重拾信心、重新出發？更遑論政局添煩添亂。

說到底，影響營商環境的因素甚多，政府提供減稅、減租、融資擔保、科技應用等支援，短期要繼續加快落實到位；長遠而言，企業指望的不是政府打救，而是寄望香港能重建和諧社會，政經穩定，凝聚人心，眾志成城發揮拚搏精神，則企業自可找到發揮舞台，才有望浴火重生！