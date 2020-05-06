正論：正邪誓不兩立　抗暴支持執法

立夏驕陽似火，疫情稍緩，暴燄火頭便四處賁張，市民還未在肺炎驚魂中定過神，又要面對黑暴重臨，根本沒有機會喘息。街頭示威再現，更進化成恐怖襲擊，七百萬人被騎劫上戰車，政府一再跪低，止暴制亂希望落在執法者，紀律部隊儼然是維港的定海神針。

政府無能，縱暴容亂，連特首林鄭月娥也承認，只剩三萬警力可依靠。警務處處長鄧炳強昨日出席立法會保安事務委員會，受到泛民主派議員群起攻擊，情況像早前出席區議會受到不禮貌對待一樣，但鄧炳強沉着應戰，就如警隊正面臨前所未有的挑戰，在一哥新人事新作風領導下，迎難而上。反對派圖一舉奪取特區管治權，警隊在惡劣環境抗暴，努力維持社會安寧。黑衣暴徒多次計劃炸彈恐襲，都被警方事先偵破，人贓並獲，陰謀詭計不得逞，視警方為眼中釘。但講打又不夠打，惟有勾結反對派，藉網絡文宣抹黑警方，煽動市民仇警。

一犬吠形，百犬吠聲，黑暴不但瘋狂起底網絡欺凌，詛咒警察死全家，最令人髮指的是，大量捏造酷刑殺人放火等指控，甚至連抗疫所發的禁聚令，也歪曲成濫權工具，誓要毀掉警隊百年建立的形象。樹大雖然難免有枯枝，然而真金不怕洪爐火，事實勝於雄辯，去年有廿四名正規警務人員涉嫌違法被執法部門拘捕，但已較前年的四十五人大幅減少接近五成。而且該二十四名警務人員涉及廿三宗案件，沒有一宗涉及網民所言的濫權指控，網絡謠言不攻自破。

反對派死心不息，千方百計抹黑警隊，無所不用其極，除了藉網絡發動攻勢，又藉反中亂港傳媒《蘋果日報》作出針對警隊高層的報道，泛民一唱一和，昨日又在保安事務委員會提出關注警隊高層涉僭建及出租牌照屋，鄧炳強坦然對之，表示得悉有關事宜，除地政署及民政署正在調查外，警隊內部亦有進行調查。

警方秉公辦理，不會予人口實，泛民主派賊喊捉賊，嚴人寬己，而且知法犯法，像議員毛孟靜位於港島寓所僭建多年，車房變住宅，但十年來仍沒有修正。而壹傳媒在將軍澳工業邨廠房亦被揭發涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契條款。鄧炳強亦表示收到有關舉報，並正在調查中。而對涉違反禁聚令發出告票，鄧強調只有在作出勸告後無效才會發出告票，禁聚令作出修訂後，警方亦會在執法時作出修改。香港是法治社會，警方依法辦事，自己人被舉報要查，反對派有嫌疑亦都要查，無視涉案人士背景，一視同仁，就不怕流言蜚語。

鄧炳強行得正企得正，不怕中傷，無懼惡勢力，自從有傳媒老闆被捕後，針對警隊的行為變本加厲，希望嚇怕警方不敢執法，但警隊上下不會畏縮。鄧不擔心自身安全，反而對社會治安憂慮。香港去年有五萬九千多宗罪案，較前年增加了約百分之九，為○七年以來首次回升，其實去年上半年整體罪案數字，本來較前年同期下跌，但跌幅卻被反修例風波衍生的罪案「抵銷」。自從示威暴潮在去年六月中爆發，直至今年四月，總共逾八千人被捕，當中有三千二百多人報稱為學生，約佔總數四成，其中大專生和中學生的比例約是六比四。他指出，自去年十二月開始，中學生按月的被捕人數已超越大專生，情況令人擔憂，並表示「青少年被捕者都係受害人」，主要是受到虛假的資訊煽動，而形成對政府和警隊的仇恨，惟背後的人則享受「政治紅利」。

事實證明，一哥所言非虛，暴潮背後有外部勢力指使，黑手逍遙法外，中央及官媒指斥的叛國禍港四人幫依然未有受到法律制裁，有人被捕亦是控以較輕的罪名。禍首自由自在，跟風的魚毛蝦兵亦紛紛成為漏網之魚。暴潮被捕逾八千人，當中僅一千三百多人被起訴，百分比低至一成半，實在令人大惑不解。而在被起訴人士當中五百六十多人被控暴動罪，至今需要承擔法律後果只有八十七人，廿九人簽保守行為，十五人被判監禁兩星期至十四個月不等，尚未有人遭重判，情況十分不理想。

事實擺在眼前，止暴制亂為何無期，律政司絕對要負極大責任，司長鄭若驊其身不正，醜聞不絕，民望長期「墊司底」。上樑不正下樑歪，律政司被黃絲滲透，甚至有檢控官出書教暴徒逃避法律責任，警方拉人，律政司放人，司法手下留人，等於縱容暴徒，失去阻嚇力，而且辜負執法者血汗努力成果，恐有打擊士氣的反效果。警隊在鄧炳強上任後一新耳目，律政司也應該換走鄭若驊，別讓法治繼續沉淪至無藥可救。

黑即是黑，白就是白，正邪誓不兩立，不容存有灰色地帶。國家安全、民族大義、社稷安危，匹夫有責。年輕人莫要輕信魔道妖言，要對毒果傳媒說不。愛國愛港之士，要謹記堅持就是勝利，團結力量，槍口一致向外。香港市民亦要齊心支持執法除暴安良，抗疫漸有成績，抗暴還需努力。