世界視線：抗疫高度政治化　美專家如走鋼線

美國總統特朗普日前表示，證據表明新冠肺炎病毒與武漢實驗室有關。然而有媒體引述澳洲情報人員，指病毒的起源很大機會來自街市，而且是由人類跟野生動物接觸的過程引起，並非「人為」造成。

不管情報界的結論跟特朗普的判斷如何矛盾，特氏對中國磨刀霍霍，「索償」跟「懲罰」兩條腿走路，看來很可能勢在必行。欲加之罪，何患無詞，根據特氏的論述，中國即使不是故意「製造」病毒，也難脫「瞞報」之罪。

藉引爆國外衝突轉移國內危機，本來就是政客的慣技，而以經濟手段遏制對手，打一場沒有硝煙的戰爭，更是特朗普一以貫之的手法。然而問題又回到原點：防疫抗疫必須以科學決策為依歸，意識形態先行，只會造成災難性後果，而這正是特氏犯下的最大錯誤。

疫情初期，特朗普剛好度過了烏克蘭事件國會彈劾危機，加上經濟數字表現理想，爭取連任可謂志在必得，因此儘管情報部門及部分幕僚早已對疫情的嚴重性示警，特氏仍選擇淡化疫情，即使後來加大了抗疫措施的力度，仍不斷「出口術」稱復市在望。

這就難為了一班專業的官僚。疫情應對專責小組起初由衞生部部長阿薩爾領銜，但未幾即改由副總統彭斯領導，美其名凸顯特朗普對這一場史無前例的公共衞生危機的重視，實際上專家們必須先向彭斯匯報，經對方批准才可公開發言，以防止專家們「亂說話」引發公眾恐慌。在此情況下，以專責小組官員比爾克斯及過敏與感染疾病中心主管福奇為首的專家，必須事先取得共識，以抗衡「彭斯們」以政治考慮為優先的意見，然而後者往往佔據了上風，最突出的例子是白宮高級顧問、特朗普的女婿庫斯納接管聯邦應急管理局，結果不僅造成全國各州「競拍」呼吸機的「熱潮」，就算私營機構欲捐贈口罩等物資，在政府內也找不到接頭人。

在特朗普政府內擔當技術官僚，單是專家知識並不足夠，還要懂得在發放正確訊息和讓領導面子過得去之間，取得平衡。