朋友擔心中美敵對的衝突會引發第三次世界大戰，我的看法是未必。中美衝突主要是美國欺壓中國，一是軍事壓迫，在日本、南韓、關島駐重兵圍堵，支持台獨、港獨，在南海用軍艦戰機挑釁示威。二是借新冠肺炎疫情損失強迫中國賠償，威脅中國在美國和海外的資產安全。前者中國以備戰抗衡，緊迫台獨，鎮壓港獨；後者除了開戰，別無他途。

由於衝突來自美國，取捨便在美國，美國要觸發中美大戰，中國奉陪。但美國這隻紙老虎，敢嗎？核攻擊，中國還有反制報復之力，不僅有洲際導彈，還有十多艘核潛艇。而美國攻擊中國，亦要防俄羅斯背後一刀，除非美國同時對中、俄開展核攻擊，否則會是俄羅斯漁人得利。以往美國是趁歐洲各國混戰來坐收戰爭財，冷手執個熱煎堆。今次若美國與中、俄戰爭，歐洲、日本便可以坐享其成，美國便如當年英國一樣，賠上了帝國大業。美國願意嗎？

美國的軍力、財力已難同時應付兩個戰場，故此有說美國從中東、阿富汗撤兵，為的是集中力量對付中國。但放棄中東、阿富汗，是放棄當地的利益，伊朗、俄羅斯會與中東各國聯合，控制全球油氣供應和價格。中國也可以打通西部通道，甚至連接南海、印度洋和波斯灣。美國在中東一退，便會如骨牌般倒塌，歐洲亦不會不反，便只能守着大西洋、太平洋兩岸。除非即時核攻擊中國，否則的話，常規戰、代理人戰，未必可以壓服中國。日本、南韓多會中立，美國只得小兄弟澳洲助陣，怎樣在太平洋西岸封鎖、制服中國呢？若美國動武，北京首先是收復台灣，台灣用甚麼方法守衞呢？結果便是蔡英文等台獨勢力，從美回來也回美國去，倒讓北京把港、台連成一線，並與日本、南韓、東南亞結成新的區域經濟板塊，杜絕美國勢力。

美國財大氣粗，但軍心民心不足，軍隊厭戰，招募不易，國內經濟緊絀，靠印鈔票難以作持久戰，短期戰也不易支撐。民心反戰，戰爭一起，反戰大潮亦起，怎樣堅持？

美國政府核心的金權政治，目的是財富權勢，不是戰爭勝利，更不敢打無必勝把握之仗。華爾街的金主有多少會支持對華大戰呢？即使是軍火商，目的是冷戰帶來生產訂單，不是熱戰讓政府接收企業，把企業的財富消耗於無利潤的戰爭裏。

特朗普及其極右支持者可以好戰，卻不過是口頭上的好戰，拿着武器耀武揚威，真要開戰的話，這些人不知會躲在何方了？

紙老虎怎樣可以打世界大戰，不過嚇唬中國賣國者吧！