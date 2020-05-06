美國國務卿蓬佩奧高調反對香港二十三條立法，聲稱會影響到美國利益。人們還記得，一年前一夥叛國禍港漢奸三番五次的跑到美國，要求山姆大叔支持他們的反修例行動時，白宮就多次聲稱，港府的修訂《逃犯條例》會影響美國在港幾千家公司及人員的安全，甚至美國海軍人員入港也不安全，會被「遣返中國」。

老美以此為藉口明目張膽的干涉中國和香港內政，並和「美國利益及安全」掛鈎，此乃老美干涉中國和香港內政的新花招。老美把它的干涉魔爪直接和它的利益與安全掛鈎，綑綁在一起向北京和香港發難，無非是要升級威嚇，比起「反修例」，「反二十三條立法」對老美更重要。

山姆大叔知道，港府修訂《逃犯條例》，其實不關老美的事，所謂影響美國的在港利益和安全，實乃無稽之談，荒謬絕倫。只是「反修例」是香港反對派、洋奴漢奸、反中亂港勢力發起的行動和暴亂，很符合老美打壓中國、實施「顏色革命」的利益，他們就要「主動上身」，向北京、香港猛潑髒水，胡謅此事和老美的利益和安全相關。唯其如此，干預起來就可以蠻霸肆意也。對香港的二十三條立法，老美則作賊心虛。只不過，早在《基本法》公布香港九七回歸後自行立法時，中美關係、中國和香港的發展還不到老美對二十三條立法說三道四，時機尚不成熟。二○○三年反對派反掉了二十三條立法，說明不用美國「拋頭露面」，他們只要得到山姆大叔的「精神支持」和得到美國國會某些議員、輿論的鼓勵就可以「自行搞掂」。

然今時不同往日，老美的對華戰略發生巨大轉變，老美把中國視為戰略敵人，老美打壓中國朝着全方位發展，中國的走強令老美坐立不安。北京對香港反對派勾結老美反中亂港也已忍無可忍，對香港之亂和對國家安全的威脅忍無可忍，對二十三條未能完成立法造成的國安短板、風險口、嚴重隱患忍無可忍，中央出手解決此問題刻不容緩。老美知道單靠香港反對派是頂不住了，遂赤膊上陣打上門來。