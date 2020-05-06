近年香港時運不濟，屢遭禍殃，先是受中美貿易戰波及，接着爆發反修例黑暴，最後碰上新冠肺炎疫情，可謂屋漏偏逢連夜雨。結果當然衰到貼地，今年首季本地生產總值按年暴跌百分之八點九，成為有史以來最大跌幅，令人觸目驚心。展望前景，依然一片灰暗，看不到任何曙光，也許香港已沒有前景可言。

中美貿易戰總有停戰的一天，新冠肺炎疫情也終會成為過去，唯獨反修例黑暴造成的巨大創傷無法修補，尤其是整個社會愈來愈反智，根本無藥可救。君不見，香港已淪落到如此地步，經濟奄奄一息，基層嗷嗷待哺，而黃絲們還要「攬炒」，還要打擊異己搞甚麼「黃色經濟圈」，這是正常人的行為嗎？如此反智的社會還有明天嗎？

當年香港遭受亞洲金融風暴襲擊，後來又碰上沙士疫情，導致樓市崩潰，百業蕭條，與現在的情況類似。不同的是，當年中央及時伸出援手，先後推出CEPA、個人遊、人民幣離岸服務、企業來港上市等等，香港才能迅速走出谷底。這次恐怕不會如此幸運了，即使中央有心挺港，香港也未必有福消受，何況內地經濟恢復需時，中央挺港也需量力而為，不可能再有求必應。試想想，當內地旅客在香港受到歧視、謾罵甚至毆打，他們還願意上門嗎？沒有內地旅客支撐，香港旅遊及零售等相關行業還能維持下去嗎？

有人說，中央不應再百般呵護，不妨任由香港窮一段日子。這不是沒有道理，香港就是因為被慣壞了，所以鬧到如此地步，也許只有等到爛透了、窮怕了，才會有更多人覺醒。特別是那班廢青，對香港沒有任何貢獻，一味坐享其成，非但不懂得感恩，反而怨天尤人，好像全世界都虧欠他們似的。實際上，香港的基業是過去幾代人辛勤努力的成果，與廢青們沒有任何關係，他們既沒有資格怨天尤人，更沒有權利「攬炒」。