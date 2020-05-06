香江盛極而衰，遭逢疫暴，瀕臨末路，反對派落井下石博「攬炒」，愛國愛港人士盼可救港，紛紛出謀獻策。經民聯議員石禮謙指香港需要摩西帶領走過經濟紅海，需要有遠見及可為人民帶來希望的領袖。不少人聽了深有同感，香港官場不乏技術官僚，但只懂接收及執行命令，沒有遠見也沒有魄力，由殖民地到現在特區政府都是不思進取，一本通書睇到老，少做少錯，叫他們改革難於登天。

回歸近廿三年，政府管理一塌糊塗，新問題舊毛病統統沒有解決，叫這些廢官去應付百年一遇的經濟災難，等於在他們當中找一個摩西出來，不是渺茫，而是絕望。港人早已明白需要自求多福，可是抗疫雖能靠自律戴口罩，但挽救經濟這個大課題，卻一定要靠政府出手。

政府近日公布，首季GDP預計錄得自一九七四年以來最大的單季按年跌幅，亦是連續第三個季度萎縮，比財政司司長預測更慘。香港經濟三大火車頭出口、投資和消費，全部「死火」。財爺指外國受疫情拖累，本地投資亦需時才可完全恢復，現要齊心合力推動本地消費盡速恢復，但說易行難，短期內消費及投資信心難以回復。救市刻不容緩，而撤銷樓市辣招牽涉較少枝節程序，是其中最快可以實行的一招，只待政府點頭便成事。

樓市辣招推行十年，還記得當年目的是遏止炒賣，穩定樓價，現在炒家絕迹，辣招也完成歷史任務，應該功成身退。樓市是「經濟大動脈」，可以帶旺多個行業，撤辣亦可以令資金鬆綁，投入市場，一舉兩得，實在不明白政府還在等甚麼？許多商戶卻等不及，急需賣樓套現應急，否則公司會倒閉。公帑補助只能短暫救火，不能長期用來接濟受災行業。

市場問題，應該由市場解決，辣招窒礙市場自我調節功能，政府應該當機立斷撤辣，抓住時機振興經濟。