香港不少人都有「甩鍋」習慣，遇到缺乏公德心的低劣行為，如隨處拋棄垃圾、隨地吐痰之類，第一反應是卸責，推諉是外來人做的，他們自辯說香港人教育程度高、市民質素高，不會如此缺德。

這種自高身價、甩鍋外人的反應，當然並非香港人獨有，不少所謂現代化大城市的居民都有此習慣。我曾經在上海居住工作過兩年，碰見路上有人胡亂棄置垃圾、不守交通規則、不守秩序時，上海朋友習慣說一句：外來人。他們會辯解說，上海人一向有禮貌守秩序，不會胡來，所以有此等不文明行為的肯定是外來人。他們會跟着解釋說，上海是全國最大城市，其他省市和附近鄉下的居民蜂擁到上海暫住、經商、找工作或旅行，所以外來人充斥，才出現這些不文明行為。上海街道弄里因為小事吵架的大媽大叔、路上撞車各不相讓互相指斥，罵人者說的都是如假包換的上海話，而且是貨真價實的上海俚語，外來人怎可能罵得如此字正腔圓，遣詞用字如此道地？只不過他們要維護本地人高人一等的形象，胡亂卸責。

香港人也一向看不起外地人，沙士疫情之後，香港經濟不景，北京政府開放了一些省市的居民來香港個人遊，大批內地旅客來港，造成了零售業向內地旅客傾斜，重要遊客區的商舖都變為出售首飾和名牌的商店，昔日的窮兄弟躍身成為趾高氣揚、一擲萬金的大豪客，更兼部分內地旅客來自鄉村，不習慣城市的保持衞生和遵守秩序要求，時常犯下不衞生、不守規則的錯誤，一向便看不起大陸同胞的香港人怎可能不恨得牙癢癢，一有衝突便趁機發難，製造一股反大陸潮，甚麼「蝗蟲」、「支那」一類歧視性名詞紛紛拋出來，對這批地位躍升的豪客盡情侮辱。

小市民的忿怨日積月累，特區政府處理不得其法，有人鼓吹一股仇視內地人風氣，再通過社交媒體傳播，唯恐天下不亂的傳媒推波助瀾，於是把社會上不守規則秩序的現象，盡皆推卸到內地旅客身上。不時聽見那些鼓吹仇視的言論說，這些「蝗蟲」、「支那」人隨處拋棄垃圾、隨地吐痰、隨處大小便，把本來整潔乾淨的香港弄得烏煙瘴氣。

今次新冠肺炎疫情在香港蔓延，竟然成為揭露港人不文明欠公德的照妖鏡，疫情引致封鎖口岸，再沒有內地旅客到來，香港市容又如何呢？單單「五一」幾天假期，香港居民紛紛外出，一家大小齊齊去郊外和離島散心，結果卻慘不忍睹，郊野公園山徑有大量棄置口罩，一向少人往訪的離島垃圾堆積。自命高人一等的香港人頓時暴露出低質素、缺乏公德心真面目，卸責無處。