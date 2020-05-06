一哥鄧炳強上場後，警隊一洗頹風，早前更對十五名反對派頭面人物進行大搜捕，包括壹傳媒黎智英、「日日做漢奸」的李柱銘等人紛紛落網，大挫反中亂港氣燄。漢奸們死到臨頭例牌掙扎一番，於是乎，黎智英的爛果報連日長篇累牘報道警隊洋高層寓所違規僭建，不咬死警隊不罷休。然則，反對派又是否人人清白呢？答案當然不是，幾乎個個都身有屎，一樣有寓所違規僭建問題。

單是總指揮黎智英位於何文田的大宅，早年便曾被揭發露台僭建，雖一度死死氣拆除違規構築物，但不久即被踢爆故態復萌，大宅一樓的三個露台都以玻璃僭建圍封；「毛婆」毛孟靜更誇張，其淺水灣道寓所被揭發地面車房變住宅，僭建十年至今仍未拆卸還原；本土派鄭松泰租住的村屋則涉僭建最少近三年；人民力量譚得志購入大埔釘契村屋，該住所天台亦涉嫌有違例構築物。

寬己嚴人、龍門任搬，一直是反對派的伎倆，人們早就見怪不怪。只是，當他們伸出手指指向別人的時候，其實四隻手指指向自己，一樣其身不正，醜態百出。

當然，違法就是違法，洋高層又好，政客又好，普通市民也罷，只要證據確鑿，政府依法辦事天經地義，但令人覺得奇怪的是，每有僭建醜聞發生，遭屋宇署和地政總署高高舉起的永遠不會是反對派。例如毛婆違規十年，屋宇署一直知情，卻以沒有即時危險為由，只要求業主還原，拒絕採取檢控，這是甚麼混帳邏輯？唐英年大宅僭建一樣沒有即時危險，為何屋宇署當年卻死咬不放？又如警隊洋高層得到政府部門「熱情招待」，地政總署人員甚至親自上門調查，卻從不見部門人員同樣登門調查黎智英大宅。

人們終於恍然大悟，原來持雙重標準的不獨是反對派，政府部門也是如此。這就難怪警隊備受針對，皆因警察是整個政府之中，唯一敢向反對派揸正來做的人。