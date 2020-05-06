過去兩個月的金融市場，很多人一輩子也忘不掉，美國道瓊斯指數一日可以下跌近三千點，紐約原油期貨價格跌至零仍停不了，竟然一度達負四十美元一桶，種種場面，你以往或許連做夢也沒見識過。

一般人認為，只要不炒賣「孖展」，用白花花的銀子買來一樣東西，價格大不了跌到零，我虧掉本金便是，豈會想到竟然可以倒賠，而且數額誇張。買入原油期貨時可能是二十多美元一桶，賣出時卻是負四十美元，投資者或許忍不住吐出一句：「你唔好去搶！」據專家分析，原油儲存困難，目前倉庫又空前爆滿，因情況特殊，所以即使價格跌至負數也是合理，但要負數十美元，便有點匪夷所思，應是大戶的炒賣伎倆。

本欄過去反覆強調，金融市場是鱷魚潭，小的容易被大的吃掉，大的可能遭更大的吞噬，場面充滿血腥。筆者早前能預見這一場原油期貨殺戮戰嗎？當然不能，石油市場距離我們這一類小市民太遠，平日根本不會看。但三月初，我卻提醒過讀者，大戶可能在美股市場展開殺戮，第一次發出警告時，道指已較歷史高位下跌近百分之十，二十天後，卻比高位跌了百分之三十八，道指正式陷入熊市。

三月十一日，美股跌勢正隆時，本欄也預示過何時會出現反彈浪，文中說：「道指不會一口氣跌到底的，按其運行韻律推斷，進入夏季前的一個月，大鱷還會做出一派歌舞昇平的景象，但投資者須得戒慎戒懼」。五月初正式進入夏季，之前的四月份，道指便創下了三十三年來最大的單月升幅，果然是歌舞昇平，表面上也擺脫了熊市。

那是否代表美股已重納升軌？不是的，近月金融市場的起跌，可能全部都是大戶編寫的劇本，他們哪有這麼容易吃飽，好戲將陸續有來。