最近打開報紙，影入眼簾嘅都冇好嘢，新冠肺炎疫情令香港經濟陷入深度衰退，首季本地生產總值（GDP）預測按年暴跌百分之八點九，為有紀錄以來最大跌幅。經濟衰退，就業市場難以樂觀，加上黑暴持續，反對派無視民生多艱，一味拉布令議會空轉，令香港經濟衰多兩錢重！

有零售業界僱員代表認為，由於全球疫情短期內未必能退卻，經濟活動未能完全回復正常。老朽舉個例，像德國采埃孚公司，它是全球最大汽車零部件供應商之一，擁有十五萬名員工，目前已因疫情而停工。汽車行業是德國經濟的心臟，涉及一百六十萬個工作崗位，當心臟無法正常運轉，整個機體就會生病。如今歐美疫情雖然正在減退，然而經濟學家還不能確切地說出疫情對經濟造成多大破壞、有多少人失業、這場危機何時才能結束，但可以肯定的是，全球經濟從未如此突然放緩。

上月公布嘅本港失業率飆升至百分之四點二，升至逾九年高位。零售業界僱員代表稱，失業率根本未見頂，裁員、結業恐陸續有來，兩、三個月內有機會升至沙士時嘅百分之八點五高位。這顯然並非危言聳聽，疫情加黑暴重創本港旅遊業、零售業、餐飲業等已一一浮現，社會動盪，人心虛怯。有調查指出，三成一港人對財務前景感到「焦慮」和「不堪重負」，七成二人願意放棄外出用餐，五成三人願意放棄健身會籍，近一成人願意取消人壽保險。如果失業率持續上升，公眾對未來感到悲觀，感到「焦慮」嘅市民又點止三成一！

財爺就話百日抗疫能夠漸露曙光是靠大家，是靠香港市民和企業的配合和努力，只要大家繼續齊心，便可以穩住經濟。此時此刻的香港，「人和」比「天時」、「地利」更重要，問題係香港回歸近二十三年以來，都在吵吵鬧鬧中度過，反對派甚至明言「攬炒」，江暗雨欲來，老朽從未感覺見到曙光！