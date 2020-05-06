當美國總統特朗普疾呼新冠肺炎疫症已到頂點及受控，歐洲多個國家聲言重啟經濟活動，是否代表已殲滅新冠肺炎？這個定論是不切實際。正當歐美說疫症受控，地球的其他地區，特別是第三世界的發展中國家，正開始接力爆疫，應對這場地球疫病危機沒法讓歐美國家獨善其身。

最新統計數據指全球確診新冠肺炎病例突破三百六十萬宗，超過二十五萬人死亡。世界衞生組織警告，要結束新冠肺炎大流行還有漫長一段時間，但特別需要關注非洲、東歐、拉丁美洲及多個亞洲國家染疫個案逐步增加，恐會成為第二波的重災區。

發展中國家爆疫時面對醫療資源不足、工業生產體系不完善，醫療物資難以獨自支持，可是世界另一邊包括歐美等七十個國家和地區，禁止或限制口罩等個人防護裝備、藥品和醫療器械產品出口。越南等約十四個國家為求自保，亦限制糧食出口。這情況是不論醫藥用的和生活必需品，在發展中國家都因供應不足而受限。

在二十國集團（G20）成員國中，佔約一半是發展中國家，三月底集團領導人視像峰會向全球提出六大承諾，但對提高個人防護裝備及醫療設備產量，取消對藥品、防護用品、醫療器材等原材料的關稅，取消出口禁令以確保公平分配，資助發展中國家和新興市場抗疫，G20始終沒有簽訂實質性及需要執行的措施，成員國中的發達國家可謂盡顯民粹及本位主義。

現時已控疫及重啟經濟的歐美國家，不要以為疫症遠離你，地球另一邊繼續爆疫，發展中國家擔當的生產鏈無法配合，亦會阻礙重啟經濟的步伐。有病毒的存在，就有機會令歐美第三波傳播，何時結束疫症，話事的並不是控疫表現最好的國家，而是由防疫資源最少、漏洞最多的國家去決定，發展中國家正面對疫症大爆發，先進及富裕國家不出手相助，小心「火燒後門」。