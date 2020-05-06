近日，一名小學教師在網上教學時妄稱，鴉片戰爭是英國以禁煙為由出兵攻打中國，明顯與史實嚴重不符，實在令人氣憤。要知道，許多小學生可能是第一次接觸相關歷史，因而難以分辨當中的真偽。學子被灌輸極度歪曲事實的歷史，輕則給人恥笑，重則影響學業，並對國家存錯誤觀念。

即使在香港回歸前的課程，教科書對鴉片戰爭的起因均是清晰明瞭，就是大英帝國為了保護其在華鴉片貿易的利益，藉着船堅炮利出兵中國，最終迫使清政府簽訂《南京條約》，將香港島割讓及開放通商口岸。哪怕是外國人寫的歷史書，也會直認不諱當年是帝國主義的擴張，以殖民者的姿態侵略亞洲各國，並建立起殖民體系，為英國本土提供經濟上的利益。

對於中國來說，鴉片戰爭無疑是一段慘痛的歷史。國家博物館有一個長設的展覽名為「復興之路」，其序言的構圖以香港維多利亞港作為背景，隱含鴉片戰爭就是中華民族發展轉捩點的開始。通過一百多年來的艱苦奮鬥，中國人民從半殖民地狀態的封建社會，發展成今天富強的現代化國家，所經過的歷史是一段段崢嶸的歲月。今天的中華民族，尤其是香港人，理應充分知悉鴉片戰爭背後的意義。

歷史是一個民族的記憶，也是一個國家深層的底蘊。許多過去所發生的事情，皆有集體而客觀的認知，是不容再加以竄改或添加任何不必要的內容。如果不好好認識，或由外國替我們撰寫自己的歷史，那必然會有災難性的後果。

試想想，中國軍民備嘗艱辛，終於八年抗戰取得勝利。但是直至今天，日本右翼分子依然不承認責任，其國內出版的教科書仍然在美化軍國主義，稱侵華史實為「進入中國」。作為中國人，又是否能夠接受此種無恥的歷史觀點？

記得數年前，立法會的宣誓風波中，情節最嚴重之二人竟然將「中國」讀為「支那」。先不論其政治立場，單論他們無視過去日本侵華的歷史，是對自己的民族作出極大侮辱。也許，就是他們沒有認真讀過歷史，沒有深思當中的意義，既不尊重戰爭的受害者，也不懂得尊重自己的國家。

兩年前，我到東莞參觀了鴉片戰爭博物館後心情非常沉重，為當年國家積弱、國民被毒品鴉片毒害而憤怒，亦為民族英雄林則徐虎門銷煙，捍衞國家安全，但反而被貶感到悲憤，心想當年一定有很多只為一己私利而出賣國家的賣國賊。

以史為鑑，可以知興替，二○二○年的中國香港不容賣國賊，不能夠輕輕放過任何老師在學校顛倒是非，扭曲鴉片戰爭歷史。我們更加要知道，鴉片戰爭是英國為了扭轉貿易逆差而向中國販運毒品，為經濟利益而侵略祖國。

今天，我們一定要警醒，在中美貿易戰及大國博弈下，捍衞國家安全、統一、領土完整，杜絕賣國賊，是每一個中國人都應該做的事。中國香港更加不能夠成為國家安全的缺口！