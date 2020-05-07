神州觀察：以疫謀獨大想頭　台灣一再入歧路

世界衞生組織年度大會即將在瑞士日內瓦召開，世衞法律顧問所羅門日前證實，目前已有兩個國家提案，並將由成員國在大會上討論是否讓台灣以觀察員身份參與會議。另有傳華府內部正在傳閱一份草案，欲藉機推動台灣入會，且已獲澳洲力撐，及在尋求德法英等更多國家進一步支持，為台灣「以疫謀獨」大想頭再添動力。

事實上，美國多年來在推動台灣加入世衞問題上沒少下工夫，因為此舉亦是將台灣作為棋子制華的一部分。就在幾日前，美國國務院國際組織事務局便於網上發起相關推廣宣傳，聲稱世界需要台灣的抗疫經驗，並與台灣的蔡英文總統進行互動交流，呼籲各方支持台灣參加即將舉行的世衞大會。而美國常駐聯合國代表團亦於隨後作出響應，並稱禁止台灣涉足聯合國是對台灣人民的冒犯，侮辱了聯合國的原則。

此舉旋即招致中國駐聯合國代表團嚴詞駁斥，指美國嚴重違反了聯合國大會有關決議和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉了中國內政，美國為台灣說項的理據完全站不住腳。其實誰都清楚，美國這樣做就是在故意使絆，屬於揣着明白裝糊塗，正如世衞法律顧問所說，提出討論台灣與會問題可以，但結果將取決於所有成員國，中國大陸政府是擁有聯合國席位的唯一合法代表，世衞乃聯合國專屬機構，自然需按相關規定辦事。

正道行不通，便只能寄望將水攪混，關於這一點，台灣當局更是心知肚明，並且樂此不疲。新冠肺炎疫情爆發之初，蔡英文就不斷呼籲國際社會支持台灣參與世衞，聲言台灣擁有先進的抗疫經驗，一副捨我其誰的架勢；台灣的衞福部長近日亦投書法國報章，表達台灣對於世界防疫的重要性，卻都忘了台灣只是中國的一部分，既非主權國家，亦無資格加入世衞，如今卻仍到處拉贊助，鼓動「友邦」帶其入伙，不過是謀獨的又一途徑。

況且，台灣不加入世衞就無法為全球防疫作貢獻，與世界溝通交流經驗了？怕亦未必，世衞不也對台灣在應對疫情方面取得的成就表示讚賞？中國大陸政府不也有為台灣與世衞的相關技術交流，及從世衞獲取關於全球突發公共衞生事件訊息提供充分保障？沒人想將台灣排除在世衞全球防疫體系之外，怪就怪自己總是想歪了，以致一再誤入歧途。

台灣不是沒有機會參與世衞交流活動，至少在國民黨馬英九執政時期，台灣獲准以觀察員身份參加過世衞大會，前提是台灣必須遵守「九二共識」，承認「一個中國」的事實，及需以「中華台北」等名義參與，可惜民進黨當局奉行的是拒統謀獨，大陸自然不給機會。