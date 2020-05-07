正論：肆意違法毀香江　誰讓黑手續逍遙

警務處處長鄧炳強日前在立法會提到，自警方拘捕一名傳媒集團老闆和另外一些有權勢人士後，針對警隊的行為變本加厲，這些人的目的是希望嚇怕警方，讓警方不敢向他們執法，讓他們犯法之後可以逍遙法外，這一席話可謂發人深省、擲地有聲。是的，該名傳媒集團老闆向來是反對派的金主兼總指揮，「為美國而戰」，香港回歸後一直隻手遮天，所有亂事皆有他的身影，如今折墮落網並首次走上法庭，豈會甘於失敗，就此收手？

眾所周知，這名傳媒集團老闆就是壹傳媒黎智英。自警方上月向十五名反對派頭面人物進行大搜捕，包括「叛國禍港四人幫」黎智英、李柱銘、何俊仁等人落網後，沉寂一時的黑暴又再風起雲湧，連日都有暴徒走到商場「和你唱」鬧事，有些人則公然違反禁聚令在街頭聚眾搗亂；繼有團體在五一申請遊行遭警方拒絕後，昨日又有團體發起五月十日九龍遊行再次被拒；加上英美政客就黎智英被捕加把口，指摘北京干預香港事務，強力反對廿三條立法等，如此種種皆有組織有部署，目的只有一個，就是向港府和法庭施壓，放生漢奸走狗，讓他們繼續攬炒香港，直到反對派奪權圖謀得逞、西方捏住中國咽喉，阻止中國崛起，香港化為灰燼為止。

忍無可忍，毋須再忍。港澳辦昨日再次發聲，嚴斥公然叫囂和實施「攬炒」的黑暴勢力，「居心最毒、破壞最大、為禍最烈」，表明「黑暴一日不除，香港一日不寧」；又斥黑暴勢力想把香港拖下懸崖，阻隔香港與內地日益深入的交流合作，抗拒中央對香港的全面管治權；最耐人尋味的是，文章意有所指地說「特別是所有掌握公權力的機構和人士，必須用實際行動依法履職，以正壓邪，全社會亦要一致行動，止暴制亂，恢復秩序」，一方面強烈批評黑暴，另一方面對「掌握公權力的機構和人士」沒有依法履職有所暗示，中央之不滿可謂溢於言表。

事實上，黑暴之所以蠢蠢欲動，黑手之所以死而不僵，正正因為「掌握公權力的機構和人士」一而再地放生，甚至乎，在「兩辦」頻頻發聲後，有關機構和人士仍然陽奉陰違、明縱暗護。可以看到，除了警方奮起執法外，其他部門並沒有揸正來做，更沒有對黑暴依法嚴懲。侮辱國旗最初只罰社服令，後來改判監禁也不過二十日；前議員襲警又是社服令了事；最側目的是，有人到警察宿舍投擲液體和酒樽，法庭僅判罰款二百元，連隨地亂拋垃圾的定額罰款也不如，與其說是懲罰，不如說是變相鼓勵。

別看黎智英干犯多條刑事罪行，單是昨日便要就刑恐記者一案到警署報到，但保釋金不過數千元，頂多不准離境。至於其位於將軍澳工業邨的壹傳媒大樓更是問題多多，不僅涉違反地契條款，作為黎智英及其心腹名下十多間公司的註冊地址，其中一間公司更為黎智英次子黎耀恩名下最少九間公司提供「秘書服務」。但最令人瞠目結舌的，還是該間提供「秘書服務」的公司並無按《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定，向公司註冊處申請牌照，換言之，連「秘書服務」也是違法經營。須知道，黑暴早已轉趨恐怖主義化，有人會否透過這些「公司」洗黑錢及資助黑暴，不能不令人懷疑。

醜聞愈揭愈多，愈揭愈臭，黎智英及壹傳媒的不法勾當簡直罄竹難書。鄧炳強表明已收到有關壹傳媒大樓違反地契條款的舉報，警方必會嚴查，但其他部門為何無動於衷？廉政公署、地政總署等俱有責任主動調查，惟至今不發一言，是怯於反對派的勢力，還是出於對反對派的包庇？至於反對派政客涉及違法僭建更是比比皆是，毛孟靜車房變大宅足足十年，屋宇署竟以「沒有即時危險」為由拒絕檢控，荒天下之大謬；而黎智英的何文田大宅，亦被指露台違規加建玻璃圍封，同樣不見部門跟進。

當然，這一切亂象背後皆有律政司撐腰，司長鄭若驊甫上任便放生黎智英政治黑金案，佔中案同樣不了了之；就連黎智英豢養的政客，她都不敢動其毫毛，公民黨郭榮鏗在內會拉布拉足半年，至今未能選出主席，更濫權處理反對派提出無關宏旨的議案，令大量法案胎死腹中，這是活脫脫的濫權瀆職，涉公職人員行為失當，惟鄭若驊每被問及會否依法起訴，皆閃爍其詞，顧左右而言他。為官避事平生恥，正正因為有大量避事廢官，庇奸護惡，香港才會淪落至此。

不管怎麼說，香港永遠是中國的特區，中央落實全面管治權乃應有之義。一言以蔽之，要打擊黑暴，必先誅其黑手；而誅其黑手，則先整頓「公權力」。中央是時候出手，讓他們真心誠意依法履職，以正壓邪，將黑手繩之以法。