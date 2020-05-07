產評：全球經濟受創深　真正挑戰在疫後

今年以來新冠肺炎疫情肆虐全球，經濟陷入大停擺，最近各地公布的數據正說明情況何其慘淡。當中，全球製造及服務業採購經理指數（PMI）都在「鬥低」，最新由印度服務業PMI「摘冠」，僅錄單位數字，情況慘不忍睹！數據說明投資者要有心理準備，全球經濟實難重塑舊觀，皆因財政實力、消費與投資信心、產業鏈，以至經貿格局皆起了重大變化，意味「疫」後經濟抗「逆」將更艱巨！

雖然近十年全球服務業快速發展，但製造業仍是支柱產業，每年貢獻着可觀產值，並吸納了龐大就業人群，亦為服務業打下消費及需求基礎。隨着全球一體化，各經濟體之間透過經貿活動，互相善用資源優化產業鏈結構，為全球經濟創造新價值。

可自美國總統特朗普主政後，挑起與中國等貿易夥伴的紛爭，並鼓勵美國企業將廠房搬回美國，對全球製造業產業鏈造成深遠影響，同時礙及服務業演進。就在這個時候，一場世紀疫情爆發，在各地經濟大停擺下，本土製造及服務業陷入冰封。即使內地在三月份已陸續復工，但無法追回損失，同時影響新加坡、南韓、台灣的PMI都在尋底，而印度的情況更誇張，單位數字絕對是史無前例。

這在在說明當前全球經濟的危機所在，舉例來說，內地雖是最快走出疫情的經濟體，三月已陸續復工，但市道不見得有明顯改善，顯見在全球化下，大國一打噴嚏，較小型經濟體豈止感冒！鑑於全球消費需求疲弱，製造業皆面對訂單暴跌的難題，復工率高不等於出產率就會高，持續下去將衍生工人失業和企業倒閉的連串問題，進一步拖累經濟。此外，在產業鏈供應全球化下，實難以短時間內找到其他取代，亦一定程度限制了復甦進度。

所謂「破而後立」，理論上，這場疫情將重構全球製造業競爭版圖，服務業也要轉型。惟實際上，建構需時，資本和人力資源不能一蹴而就。反之，必須設法阻止企業倒閉和工人失業的趨勢蔓延，否則失去需求基礎，復甦無從談起。

更令人憂慮的是，經歷貿易戰及疫情夾擊，全球經濟一體化深度受創，未來供應鏈的重建將朝多元化發展，機會雖猶在，但亦意味各經濟體間的競爭會加劇。在貿易戰的大背景下，或會激化地緣政治角力，令經濟復甦之路更不明朗。

可以預見，即使全球疫情暫告段落，經濟也難重現安樂日子；相反，國際形勢詭譎多變，是不折不扣的大國博弈，能笑到最後的才是贏家！