世界視線：領袖安危如猜謎　北韓局勢難參透

北韓領袖金正恩早前「神隱」超過兩星期，引發外界質疑其健康狀況，有媒體及分析家甚至斷言金氏已經身亡，並展望後金正恩時代的權力布局，特別是其胞妹金與正接棒的可能性，直至北韓官媒日前公布，金正恩為新建化肥廠剪綵，謠言才總算告一段落。

金正恩的傳聞愈煲愈大，成為近日國際社會的頭等大事，據聞很可能真的是「誤傳」。《華盛頓郵報》一篇分析文章指出，金正恩抱恙的消息，最初來自經常報道北韓動態的《每日朝鮮》網站，韓文版的原報道，採用的字眼是金正恩早前接受「心血管治療」，但在英文版的翻譯過程中，卻將之改為嚴重得多的「心臟手術」。

美國有線新聞網絡（CNN）其後跟進，引述「華府官員」、「熟悉北韓情況的情報人員」等消息，「證實」金正恩健康出現重大狀況，經此權威媒體報道後，各種傳聞紛至沓來，甚至有負責開刀的醫生由於緊張關係手震，以致出現失誤，令領袖成為植物人。

「助燃」各種猜測的，還有美國總統特朗普。特氏經常自誇跟金正恩有深厚情誼，連日來一副成竹在胸的架勢，一邊說CNN的報道「不正確」，另一邊又說對金氏的確切狀況「無可奉告」，令大眾摸不着頭腦。

說CNN報「假新聞」，或許言過其實，事實上北韓的所謂「內幕消息」，從來都是疑幻疑真、真假難辨。幾年前北韓人氣歌手玄松月被傳遭下令處決，幾年後卻見她率團訪問南韓，卻沒見當初爆料的人出來澄清。兩名當選南韓國會議員的脫北者，早前曾分別聲稱金正恩病危或病亡，二人就發表不實消息向公眾致歉，已算是一種進步。

如今金正恩「重出江湖」，人們的分析自然轉向他為何神隱不出。一種說法是，金正恩故意裝死「引蛇出洞」，觀察精英們在這種情況下的各種反應，特別是誰趁機向外國洩密，勢必成為重點整肅對象。不管這種觀察是否成立，但金正恩單靠不現身就足以挑動整個世界的情緒，比起特朗普整天鼓動如簧之舌刷存在感，不知高到哪裏去。