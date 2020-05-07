功夫茶：節目偏頗煽仇警　廣播處長終認衰

前輩說：辦報應如金字塔，要能博大要能高；然則一家公共廣播機構又應當如何？既為政府喉舌，面向社會大眾，卻如一部針對政府嘅播毒機，咁又啱定錯呢？

各位街坊，大家都知道功夫茶講緊香港電台，呢個「講錯電台」吃飯砸鍋抹黑警察最耍家，尤其不久前嘅評論節目《左右紅藍綠》，有一輯揾個教大乜鬼「亞洲及政策研究學系講師」憑空想像，指警方進入理大校園不為拘捕，而係「極近距離瘋狂開槍，以市民同埋學生作為活靶」嘅「評論」最離譜，把警方描述得比伊斯蘭國武裝激進分子更恐怖！喂，阿哥，咁嘅節目可以出街，身為廣播處長、港台總編輯嘅梁家榮有冇可能唔使問責，仲有得留低而當乜事都冇發生過呀？

得萬人之兵，不如聞一言之當。作為政府喉舌嘅公家電台，豈可以如此不負責任，將如此瘋狂抹黑警察嘅節目放行出街？港台自去年八月起，收到大量投訴均與黑暴有關；有部分節目更被指違反「一國兩制」原則，梁家榮睇怕眾怒難犯，尋日死死氣地向港台員工發信，敦促員工須繼續恪守《香港電台約章》，不能違反一國原則；佢又強調，港台作為公共廣播機構，需要包容不同看法，並對感到被冒犯的人誠心致歉，重申從未視任何人或群體為敵人。

嗱！呢個遲來嘅所謂「誠心致歉」有幾多含金量？功夫茶但知，一個時代嘅異端邪說會成為下一個時代的正統思想！正如警隊一哥日前指出，自去年十二月開始，中學生按月嘅被捕人數已超越大專生，情況令人擔憂，並表示青少年被捕者都係受害人，主要係受到虛假資訊煽動。呢方面，除咗毒果報一向嘅美化暴力，將縱火暴徒神化成「火魔法師」，「講錯電台」長期偏頗嘅節目如《頭條新聞》「驚方訊息」等，不就是令異端邪說變成「下一個時代嘅正統思想」而毒化青少年咩？

梁家榮這遲來的跪低，功夫茶只見到貓哭老鼠！虧佢仲死撐甚麼「兼顧專業角度及規章條例」，例如盡快將節目下架云云。阿哥，一個強姦犯你將佢雞雞去勢，對受害人來說是否就乜事冇發生過？依家先對感到被冒犯嘅人致歉是否「silent air」嘥乜氣？

正如有學者指出，處長佢只不過迫於無奈，道歉僅為滿足當局對佢嘅要求；港台上上下下基本上均存在「反中」意識，實情已基因突變成一隻專咬主人嘅惡犬，整個電台恍如另類「黃色政治病毒」，政府要防止病毒擴散，簡單直接嘅方法就係炸平佢，收番塊靚地拍賣益庫房，每年慳番十億大洋，又將碌頂心杉下架，一舉三得，何樂不為？