特朗普政府和某些美國人藉口新冠肺炎疫情損害了美國利益，狀告中國，要作出巨額賠償，這一行徑打着「法律行動」的旗號，來勢洶洶，好像很嚇人。

然而港人常說：「知就笑死，唔知就嚇死」。山姆大叔玩的這一套，在中國內地和香港大多數人眼裏是笑死人的，是要笑死美國人的愚蠢無知，被特朗普之流的狂妄自大、窮兇極惡忽悠的。不過，美國疫情全球第一，特朗普抗疫無能全球第一，老美能爆出這樣的「笑料」，也真難為了他們，能令人開懷一笑，挺好。

然而對一些愚蠢可笑之人來講，往往是愈愚蠢可笑、愈「辦事認真」。特氏政府既然是拿着老美的「法律武器」訛詐中國、誣告北京，他們當然就要煞有介事的在老美的「法律範圍」中想盡辦法，爭取發動全民和各州政府都能參加「對華討賠償」的「法律行動」，以發不義之財。據報道，特氏團隊正在日以繼夜的「研究各種方案」，甚麼「取消中國的主權豁免」，方便老美政府和民間展開民事訴訟，甚麼「取消部分中方持有的美債」，甚麼「進一步向中國進口貨物開徵關稅」等等。這一條，據稱是特朗普提出的，因為他最想利用中美貿易談判出風頭、博表現。

然而這一條「油水不多」，比起「取消中國主權豁免」，讓老美「全民對華討賠償」的「經濟效益」差之甚遠。據報道在這個「方案」中，「美國可以就每名死者向華索償一千萬美元」，只是這個方案在「法律上玩起來」比較麻煩，難度很大，要國會批准，對特氏個人提高聲望、博政績、爭取連任總統意義不大。

不論老美怎麼煞有介事的玩這個「法律遊戲」、「法律表演」，誰都知道，實和法律無關，此根本不是法律問題，更不存在「法律行動」，而是赤裸裸的搶掠行動、強盜行為，故北京根本不必在任何法律方面與之爭論。北京只須徹底揭露老美以法律為武器的訛詐和強盜行徑，在維護國家主權和利益方面作好充分反制準備可也。