美國被新冠肺炎疫情搞得狼狽不堪，政客們一個個好像失心瘋似的，胡言亂語，顛三倒四，為了攻擊中國而無所不用其極。最匪夷所思的是，特朗普政府除了糾集附庸國企圖向中國索償，據說還計劃與多國建立聯盟，制裁中方官員和企業、與台灣建立更緊密關係，甚至將中國排除在全球工業供應鏈外，簡直到了歇斯底里的地步。

先生之志大矣，先生能力不足，美國佬不僅高估了自己，而且低估了中國。須知今時不同往日，美國霸權日益衰落，國際影響力今非昔比，再也不可能隻手遮天，一呼百應的情況一去不復返，除了澳洲等小嘍囉，還有多少國家願意參與制裁中國，實在令人懷疑。中國畢竟已非吳下阿蒙，過去備受西方孤立和封鎖，尚且沒有屈服，反而愈戰愈強，現在又有甚麼理由害怕美國圍堵？更何況，中國既是全球第二大經濟體，還是第一製造大國和貿易大國，本身擁有完備的產業鏈以及龐大的內需市場，完全可以自給自足，美國企圖通過反華政治聯盟扼殺中國，不過是癡人說夢。

表面上美國是世界最大經濟體，擁有最高科技水平，實際上其產業早已空洞化，許多企業無法獨立生存，只能依賴中國工廠和同行的合作。所以，儘管特朗普政府不斷要求美國企業回流，甚至趁中國爆發疫情而落井下石，但根本沒有人理睬，多家美國汽車巨頭反而加大在中國投資，更將中國工廠視為疫情下扭虧為盈的關鍵。

最尷尬的是，在世紀疫症之下，美國一方面妖魔化中國，一方面急需中國醫療物資，於是只好一邊罵娘、一邊吃奶。至目前為止，中國已向美國提供二十四億個口罩、三千萬件防護服、五千台呼吸機、三百多萬副防目鏡，如沒有這些醫療物資，美國疫情更難以想像。美國連最基本的醫療物資也要依靠中國供應，又如何將中國排除在全球工業供應鏈外？