疫情有稍緩日子，暴潮卻沒平息之時，示威再現，警隊又成針對目標。毒果傳媒狂咬警隊高層涉僭建及出租牌照屋事件，泛民接力在立法會追殺，其實地政總署及民政事務總署正在調查，警隊內部亦有進行調查，自有水落石出之日，最終必會向公眾有交代，難道會像泛民知法犯法，議員毛孟靜位於港島寓所車房僭建住宅，拖拉十年仍沒有還原，意圖不了了之嗎？而壹傳媒在將軍澳工業邨廠房亦被揭發涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契條款，事件見了光亦休想蒙混過關。

可能有人早前見多名佔中搞手包括黎智英，多年來仍然逍遙法外，有恃無恐，認為有保護傘便不怕上身，而自從有傳媒集團老闆及其身邊人物被捕後，針對警隊的行為變本加厲，意圖威嚇警方不敢執法。這些人實在妙想天開，警隊自從鄧炳強上場後，呈現新局面，對違法行為加強打擊，無視背景，不畏惡勢力，不論是傳媒老闆或是外部勢力代理人，只要涉及犯罪，便不會放過。

香江亂世，若沒有警隊堅守崗位執法，恐怕會中東戰場化。黑衣暴徒火力升級，部署炸彈恐襲，幸好警方多次及時攔阻，才沒有釀成重大傷亡。不過黑暴最具破壞力還是其網絡文宣，把警隊抹黑，又派「黃師」滲透校園配合，進行洗腦教育，荼毒青少，蠱惑大眾。整日像唸咒語似的口號要警察死全家，十足「邪教」行徑。倘若鴉片戰爭也可以說成是英方為消滅鴉片之戰，還有甚麼荒誕大話說不出口？

對付禍亂分子，只有用重典方可遏止歪風，但暴潮拘捕逾八千人，當中僅一千三百多人被起訴，警方拉人，律政司放人，還成世界嗎？令人質疑律政司有不少人員「身在漢營心在曹」，出書教暴徒避刑責便是鐵證。當然，上樑不正下樑歪，有鄭若驊帶頭，下屬做「無間道」也不出奇了。