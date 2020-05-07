繼五一遊行申請被警方反對後，又有團體發起五月十日九龍區遊行。顯而易見，黑暴亡港之心不死，新冠肺炎疫情才稍歇下來，他們即急不及待攬炒，急欲重演去年汽油彈橫飛的一幕。到底這些是甚麼人？他們知道現在是甚麼環境嗎？

統計處公布今年首季本地生產總值，按年暴跌百分之八點九，差過市場預期的下跌百分之六點五，按季亦急跌百分之五點三，無論按年或按季均是香港自一九七四年有紀錄以來最大跌幅。除政府開支外，所有細項均大跌，包括私人消費開支按年大跌逾一成；貿易出口跌近一成；至於服務輸出更是大挫近三成八，錄得有紀錄以來最大單季跌幅；固定資本形成總額也跌近一成四。財爺陳茂波形容香港經濟陷入「深度衰退」，出口、消費和投資「三頭馬車」都「死火」，但仍寄望隨着疫情受控，下半年可走出谷底。

問題是，疫情即使受控，黑暴受控嗎？只要黑暴死灰復燃，社會無日安寧，經濟不但不會走出谷底，反而只會繼續尋底，攬炒一語成讖，香港終於可以倒退回小漁港了。

令人不明白的是，那些開口閉口攬炒並付諸行動的人，以及對攬炒行為拍手叫好、出錢出力支持的人，到底是何許人？他們真的是香港人嗎？為何號稱國際大都會的香港竟會有人白癡自私至此，要將好好的家園和七百多萬人的福祉摧毀。香港攬炒了就能打擊中央政府？就能爭取民主？答案是絕對不能！香港攬炒了只會玩死留在香港生活的人而已。

從最近多次「和你唱」鬧劇的參與人群可見，他們一是飽食無憂米、有父母供養的年輕人，一是處於社會低下層、有案底等對政府充滿怨氣的人，前者記之曰無腦，後者則是社會的失敗者。正常的香港人，可以容忍自己的家園由一幫無腦失敗者去毀掉嗎？香港要走出低谷，還在於要有更多正常人走出來對黑暴說不！