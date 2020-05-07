俗語所謂「遲到好過冇到」，香港的新冠肺炎疫情已近尾聲，政府至今才派防疫口罩，是遲了一些，但總比甚麼都沒有為佳，筆者也樂意去領一個免費的可重用口罩。

這項德政雖然來得遲，但勉強可以體諒，因為在新冠肺炎疫情最風風火火的時候，全球缺貨，政府也是「巧婦難為無米炊」。全港近七百五十萬人口，如果一人一日一口罩，一個月就要二億二千五百萬個。這樣的人均供應量，莫說香港，就連台灣也做不到。

疫情最吃緊時，有機構委託我代訂口罩，數量以萬計，價錢不是問題。我以為這項工作容易，豈料訂單一次又一次被取消，交貨前總是給其他買家捷足先登。這也難怪，就連德國、法國政府訂購的口罩，也一度給美國攔途奪去，香港政府的實力跟德、法比較，是「蚊髀同牛髀」，在最困難時期，能夠保住全體醫護人員有口罩用，特區政府已算是盡了最基本的職分。君不見就連美國紐約的醫院也曾經嚴重缺乏口罩，總統特朗普一度建議要將口罩消毒重用嗎？

如今，新冠疫情雖然已經穩定下來，但估計市民還要過很長一段戴口罩的日子，特區政府選在此時全民派口罩，也不是全無用處。但管治班子如果夠精明，應該每人派兩個可重用口罩，而非一個。

新研發的口罩每用八小時便得清洗，今天回家後清潔好、晾乾，翌日便可能用不上了，如果特區政府能派發每人兩個口罩，便可交替使用。市民天天用政府送贈的口罩，大街上人人一樣，這才是籠絡人心的高明手段。

九月的立法會選舉快到了，到時候全民戴上政府的口罩去投票，氣勢是何等壯觀。所謂「雞髀打人牙骹軟」，大家受着政府的恩惠，投票時自然對建制派更為有利。管治班子或許也能想到這一點，但始終還是「嫩」了些，做得不夠徹底。