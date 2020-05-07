立法會內務委員會至今開咗十六次會，歷經半年多仍未能選出主席！主持會議嘅公民黨議員郭榮鏗涉濫權越權；多名建制派議員日前提交動議譴責，並預計最快在本月二十日嘅立法會大會上討論。老朽相信都係姿勢多於實際，因為需在席議員三分之二投票贊成，才可通過譴責動議。

有論者指出建制派及泛民主派兩大陣營各不相讓，鬧出政治風波，朝野焦急又無良策解困，又有人獻策於下屆立法會選舉時唔畀佢入閘，變相DQ佢。現實問題係即使主席順利選出，也難保立法議政過程不「拉布」，令人對立法會有門庭依舊，人事全非之嘆！議政功能不進反退，長期如此，議會空轉，社會內耗不止！

香港經濟首季創有紀錄以來最差季度表現，剛公布嘅三月零售銷售更大跌四成二，中小企水深火熱，經濟寒冬提早到來，此時反對派要癱瘓立會，更動輒要「攬炒」，理鬼你民生多艱，這不是赤裸裸的與民為敵嗎？

特首林鄭月娥對久久未能選出主席，除了深感遺憾，又話留意到立法會主席梁君彥已尋求外間法律意見，當中建議現任內會主席可處理內會一般事務，相信立法會能夠自行糾正相關問題。這未免太天真，泛民主派從來不是省油的燈，其召集人陳淑莊立刻撲出來，指佢哋將尋求兩名熟悉議會及憲制運作嘅資深大律師提供獨立法律意見，又質疑梁君彥嘅做法像為李慧琼「僭建權力」，反對派擺到明誓不低頭，點都同你死過！

林鄭又話，希望明日內會可順利召開，萬一出現治安問題，例如打鬥，會交由執法部門處理，希望這些情況不會出現，呼籲部分議員回頭是岸。要反對派回頭是岸肯定比拉牛上樹更難，明天立法會必然好戲連場，大家買定花生、啤酒可也！弘一大師說「學，不難有才，難有志；不難有志，難有品」。一班「藍血貴族」擺到明就係冇品！哪管你洪水滔天！