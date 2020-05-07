美國最近老羞成怒，總統特朗普宣布停止對世界衞生組織的五億美元捐款，國務卿蓬佩奧更威脅或永不捐助給世衞，很多人或以為世衞遭殃，豈料結果恰恰相反，世衞不但獲得多國援助，歐盟等四十二個國家近日更慷慨解囊。結果是「甩鍋回合」世衞雙贏，特朗普的臉卻丟大了！

本月四日，歐盟與四十二個國家舉行了一場視像會議，商討全球應對新冠肺炎及捐款籌募活動，幾小時內，與會國家已籌得八十億歐元、約六百二十多億港元給世衞，用於統籌開發疫苗、尋求療法、生產檢測工具等。

美國當然沒有參加這個「戰疫群」，白宮團隊早就習慣退群，只是，這次西方世界國家大都站在世衞一邊，完全無視美國近期狙擊世衞的行動，不站「美國隊」的行動，無異於狠狠摑了特朗普與蓬佩奧兩人及美國這個所謂一哥一大巴，恨不得解散世衞、不斷抹黑世衞總幹事譚德塞的白宮團隊醜爆了。

這次籌款既是新冠肺炎在全球大流行以來，世界多國首次聯手，亦是迄今最大型的一次籌款行動，除歐盟、英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本、挪威及沙特阿拉伯外，還有三十多個國家領導人或代表參與，中國的與會者是駐歐盟使團團長張明，譚德塞亦有與會。

被新冠肺炎疫情蹂躪不輕的與會代表踴躍捐款，歐盟為疫苗開發捐出十億歐元、日本捐了八億歐元，其他如法國、德國、沙特均捐五億歐元，中國繼早前向世衞捐出二千萬美元外，這一輪再承諾增加捐款三千萬美元。

一邊是美國囂張自外於世界，一邊是中國繼續柔性融入世界。過去一個月，中國被美國及其走卒、打手圍剿，疫源與賠償論鬧得沸沸揚揚，中國壓力的確不輕，不過，中國仍在外交層面理性應對，與各國共同抗疫，都說得道多助、失道寡助，答案已經清晰了吧。