本周一上午，立法會主席梁君彥議員向媒體公開交代立法會外聘兩位大律師的法律意見結果，現任內會主席有權處理內會要務，並同時發文給全體內會成員，一錘定音，「拉布」皇帝郭榮鏗「壽終正寢」，必須立即下台，不要阻住地球轉。

公眾對梁君彥主席帶來的外聘法律意見，表示歡迎，但仍然覺得遲了些，因為本屆最後一個年度的會期只餘下不足兩個半月了，立法會已因郭榮鏗瘋狂「拉布」停擺阻延了十四條政府法案及超過八十條附屬法例，時間倒數已萬分緊迫，不過「遲來的春天」，總好過不來。外聘兩位資深大律師的法律意見一錘定音，「拉布」皇帝郭榮鏗，卻一再振振有詞堅持：根據議事規則和內務守則主持會議，要維護民主公義給議員暢所欲言、自由發表論述，要尊重民主程序，先處理與選舉主席無關的議員提案及議案……等等，皇帝說的所謂民主、自由、依規依矩的「騙人外衣」，終於裸露出無恥猥瑣的真面目，讓全港市民欣賞到廿一世紀的香港「拉布」皇帝，表演虛偽的民主自由「新衣」，偽裝的「新衣」被戳穿後，成為人人喊打的過街老鼠。

外聘法律意見結論當頭棒喝「拉布」皇帝郭榮鏗，主持的職權只限主持選舉主席，無權處理與選舉內會主席以外所有無關的議員議案、議員提議事宜，包括討論立法會保安事務，甚至傳召秘書長陳維安出席交代及討論有關事宜，而且一錘定音的法律意見認為，處理選舉主席必須在內會第一次會議上進行及完成，主持選舉者的職責及職權範圍就僅此而已，絕不能有任何增加，當然不能夠為達不可告人的政治目的而「僭建」。毫無疑問郭榮鏗蓄意曲解議事規則，僭建「主持」變「主席」，才可以進行「拉布」，毫無疑問廿多位亂港派議員與郭榮鏗合謀演出這齣大龍鳳「拉布」醜劇。而百二位「黑暴」上台區議員早前曾發起聯署，支持亂港派立法會議員必須為反對《國歌法》等一拉到底。

外聘法律意見打破六個多月瘋狂「拉布」，指出內會主席李慧琼在本年度的內會，在仍未選出新的主席前，仍具有主席的職權職責，可以處理急切而且必須處理的重要事宜。亂港派再不能藉口尚未選出新主席而繼續瘋狂「拉布」，阻礙內會進行。根據外聘權威的法律意見，李慧琼主席可當機立斷，採取下述撥亂反正的止血措施：（一）若本周五上午仍未選出主席，李慧琼作為內會主席，可宣布擱置內會選舉主席的議程，以待適時再進行；（二）同日下午的內會特別會議應安排議程，先處理去年十月中以來全部被積壓、被拖延的法案和附屬法例、以及急待處理政府提交的事宜；（三）李主席亦可宣布為配合上述（二）的追補安排，立法會內會會議可以加班加時加期追會。

毫無疑問，瘋狂「拉布」的損失是要找數的。全港市民都不會甘心做「拉布」埋單的「老襯」，況且已有看不過眼的市民正式向執法部門舉報郭榮鏗，只待律政司司長鄭若驊的執法檢控行動。