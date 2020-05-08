正論：負資產崔護重來　速撤辣何必再拖

不做不錯，少做少錯，向來是港府廢官施政宗旨。香港遭受黑暴蹂躪復有疫情來襲，經濟陷入深度衰退，樓市顯著下調，負資產急增，沙士和金融海嘯哀鴻遍野的一幕大有崔護重來之勢。顯而易見，單靠港府的救市紓困措施不足以走出困局，惟有撤銷樓市辣招，激活樓市，才有望刺激經濟復甦。港府繼續墨守成規，敷衍塞責，一旦巨浪翻來，七百多萬人恐怕只有死路一條。

當港府堅持「不做不錯，少做少錯」之際，競爭對手新加坡卻果斷減辣解困。當地政府日前宣布新一輪臨時樓市紓困措施，主要是延長額外買家印花稅（ABSD）及發展商項目相關限期六個月，為換樓家庭及發展商拆牆鬆綁，即時生效。反觀港府繼續拖拖拉拉，由特首林鄭月娥到財政司司長陳茂波皆統一口徑，以「現時樓價仍然高企，很多人想置業都不容易，所以不是放寬需求管理措施的時候，以避免巿場錯誤解讀，一窩蜂將樓價炒上去」等藉口，為自己不作為塗脂抹粉。兩地政府誰人執政為民，誰人與民為敵，清楚不過。

事實上，香港和新加坡不但是競爭對手，經濟結構亦有許多相似之處，例如都是金融中心，都面對樓市泡沫問題。港府於一○年底首次推出樓市辣招，但樓市升勢不止，結果其後多次加辣，但十年來樓市翻了多少番，辣招是否適得其反，大家有目共睹。星洲政府亦是為了壓抑樓市而推出辣招，但人家並非一成不變，明知今次疫情重創經濟，影響非同小可，因此果斷減辣，因時制宜。港府言必新加坡經驗，偏偏在撤辣方面拒絕看齊，寧不怪乎！

正如立法會議員警告，今年經濟預測恐低見負百分之七，辣招顯然已不合時宜，若政府一意孤行拒絕撤辣，隨着業主資不抵債，負資產肯定激增，家破人亡的噩夢勢必再現。這絕非危言聳聽，截至第一季末的負資產住宅按揭貸款宗數達三百八十四宗，按季飆升兩倍，儼然為危如累卵的樓市敲響警鐘。必須指出，樓市升跌不僅取決於經濟大勢和大眾信心，也取決於政府政策及地區穩定，但此時此刻的香港所有有利條件統統欠奉，大眾固然對前景沒有信心，經濟更是一潭死水，至於疫情及黑暴皆沒有「斷尾」迹象，地區穩定無從談起。政府在這個時候依然明哲保身，拒絕變通，香港何時才走出低谷真是天曉得。

最可笑的是，港府施政最愛搬出自由市場做擋箭牌，唯獨對於干預樓市卻絕口不提自由市場，可謂自打嘴巴。正如地產業界人士指出，現時市場已沒有炒家，政府應撤銷辣招，讓周轉不靈的人士及商戶將自置物業抵押套現，渡過難關，同時讓市場自由運作，吸引外圍資金進入樓市，協助香港經濟谷底反彈。相反，若不撤辣，買賣投資物業成本不減，只會令投資者卻步，市場萎縮便無可避免，簡直有百害而無一利。

所謂時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。當樓市出現不理性亢奮、樓價持續飆升，港府出招管理需求、遏抑樓價無可厚非，但當樓市跟隨整體經濟陷入低迷，甚至進入冰河期，港府依然無動於衷，則只能說是昧於形勢，食古不化。樓市既是香港金融經濟的最重要支柱，佔政府財政收入約四成，更是許多市民的畢生財產，窮盡積蓄省吃儉用才能買下一個小小的單位。一旦樓市爆煲，遍地樓蟹，港府財政固然無以為繼，金融系統也必遭受重創，無數小業主更將面臨攞命絕境。

想當年，九七前樓市瘋狂飆升，董建華政府提出每年建屋「八萬五」的目標，無疑順應了民意，可惜董建華不知權變，眼高手低，在亞洲金融風暴爆發、樓市狂瀉後，沒有及時調整政策，結果從未真正落實的「八萬五」被視為「負資產」的罪魁禍首，種下了後來五十萬人上街、腳痛下台的禍根。如此驚心一幕歷歷在目，難道港府還要重蹈覆轍嗎？

京官說過，房屋問題搞不好就會變成政治問題，誠哉斯言！香港經濟畸形，地產獨大，無殼蝸牛固然希望樓價愈低愈好，而對大部分中產人士而言，一層樓已是全部身家，樓市大起大落都不符合香港整體利益。目前樓市已出現下行，大起大落近在眼前，一味維持辣招肯定只會弄巧成拙，民怨火山遲早再次大爆發。說到底，樓市是最大的政治，當局必須吸取教訓。新加坡沒有黑暴也要適時減辣，港府死抱教條不放，廢官只知卸責自保，再拖下去，香港萬劫不復矣！