世界視線：豬灣事件突重演　委國局勢變數多

委內瑞拉周日忽然上演了一場「豬灣式」軍事入侵行動。一支反政府「自由戰士」先遣隊，試圖在首都加拉加斯附近的港口登陸。結果他們還沒抵達海岸便被委國漁民發現並上報政府，最後被政府軍、民兵團團包圍，不是被擊斃就是束手就擒。由於俘虜中發現兩名美國僱傭兵，委國政府直指美國策動。雖然華府堅決否認，但事件亦說明美國對委內瑞拉態度日趨強硬，正導致該國發生不測事件的機會大增。

周日在委內瑞拉發生的入侵行動，與冷戰時期的豬灣事件異曲同工，也難怪委國認定美國是黑手。一九六一年四月十七日，一千四百多名流亡國外的古巴武裝分子在美國中情局協助下，試圖在古巴豬灣登陸，結果僅三天就被卡斯特羅領導的革命政府擊潰。事件重創甘迺迪政府的政治與軍事威信，並進一步引發次年的古巴導彈危機，令美蘇一度陷入核戰邊緣。

事實上，美國的確有「作案動機」：特朗普政府一直公開支持委內瑞拉反對派推翻總統馬杜羅；美國司法部近期還對馬杜羅等委國政要發起了毒品、恐怖主義等刑事罪行調查，五角大樓亦向加勒比海調派軍隊，顯示美國直接軍事打擊委國的可能性大增；目前白宮飽受新冠肺炎疫情和油價暴跌困擾，對委國採取行動既可轉移國內矛盾，又可影響石油供應量而刺激油價回升。

不過，除了被俘的兩名美國僱傭兵外，委國暫未能提出華盛頓參與謀劃政變的確鑿證據。雖然美國確在持續加緊對馬杜羅政權施壓，但是華府似乎事先並未掌握今次入侵行動的狀況。據指今次被委內瑞拉擊潰的先遣隊只是前鋒，他們背後還有一支多達三百人的叛軍伺機而動。

因此更為可能的情況是，委國一些流亡人士聯同美國僱傭兵公司，單方面發動了這次軍事行動，並希望藉此激化地區局勢，一方面刺激委國軍隊倒戈，另一方面迫使特朗普政府出兵。如果華府果真沒有參與其中，就應警惕美國的後花園因為突然事件而失控。