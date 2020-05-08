功夫茶：徹查警黑除害蟲　正人必先正己身

有人話，英國佬統治香港百多年，功過難以三言兩語論述。之不過，咁多年嚟都總算有一德政，就係廉政公署嘅設立。唔講都唔記得，廉記成立於一九七四年，眨吓眼話咁快都四十六年咯！

嗱，以中國人辦事嘅方式，有咗廉署是否「貪污絕迹」？講真，人性好貪又受賄，就真係自古以來不變，質本潔來還潔去，講就易！世間邊有咁多白兔仔吖？好似黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，兩案四罪在身，竟然可以兩度棄保潛逃，被捕後明明證據確鑿，警方竟遲遲冇凍結佢資產，畀佢有足夠時間施施然處理懷疑逾億元黑錢。喂，咁嘅極度重犯，你話佢背後冇警方、司法兩把保護傘撐腰，又如果冇人放風，功夫茶相信佢有三頭六臂、身上插翼屎忽裝摩打都難飛喇！

仲有更奇怪嘅事，條友棄保潛逃，原應「獵犬終須山上喪」，死得折墮樣衰，點知隻山狗反而流竄歐亞等地，被通緝一樣如常「大把錢使」，據悉全因有法律界猛人充當保護傘！嘩，咁就難怪「上海仔」罪犯滔天，販毒製毒洗黑錢之餘，仲無中生有搵人貼街招勒索城中富豪名人，竟然又一直冇事喎！你話係唔係阿奇生阿奇，奇上加奇吖？仲有啊，上海仔當年嫁女擺酒，坐喺主家席上嘅，赫然有過氣香港警司！警黑法一家親，仲有咩係冇可能！

所以話，香港勝在有ICAC又如何？弊在更勝在有兩把保護傘罩到個大毒梟實一實，連條毛都揩唔到一條，警隊依家又怎可能「留得清白在人間」吖？

呢，話口未完，又有警黑勾結鐵證喇。話說旺角特別職務隊探員根據情報喺尖沙咀一間酒店房內，拘捕一男一女並搜出一批冰毒、可卡因等毒品。警方調查期間，一名休班嘅西九龍總區反黑組警署警長，持酒店房卡入內，隨即斷正被制服；警方喺該名警長身上搜出約二點一公斤冰毒及約十萬蚊現金，同日又拉一名休班警，搜獲更多毒品。消息指，有人曾參與上月底警方搗破一宗油麻地億元毒品大案，正調查是否有人在行動期間順手牽羊，偷走部分冰毒轉售圖利。

唉，警隊一哥表示對事件感到震怒及痛心，該名探員將會被停職。一哥帶領警隊令人耳目一新，佢日前陳詞：只要我有一口氣，必定拘捕所有罪犯！帶勇之人，就係要有此豪氣！

可惜啊，一粒老鼠屎隨時攪渾一鍋粥。功夫茶不得不提醒，若然反黑警員自己又係黑幫，掃毒嘅又身兼販毒，一隻烏蠅、一滴污水足以搞垮成個警隊形象！是以要清除瘀血害蟲，警隊要先自己淨身，先可以淨人嘅身，否則授人以柄，畀位人入，成隊警隊忠誠勇毅都畀一個人累死啦！