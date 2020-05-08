神州觀察：武統台灣代價大　情緒躁動需降溫

台灣當局被指「以疫謀獨」之際，大陸民間近期亦有「趁疫武統」呼聲，且聲浪頗高，大陸國台辦並將之歸咎於民進黨和台獨勢力的倒行逆施，直言是在給大陸製造武統機會；更有官媒以「勿謂言之不預」這類帶有肅殺之氣的外交詞令警告台灣「悠着點」（別冒失），頓令兩岸再添硝煙味。惟有解放軍少將近日撰文指出，目前對台雖文統無望，武統卻不可輕率冒進，否則只會付出巨大代價。

被視為大陸軍方鷹派代表人物的退役少將喬良認為，時下受疫情影響，美國看似手忙腳亂，自顧不暇，軍艦航母接連爆疫，更令太平洋上出現難得的軍事空窗期，但絕非如媒體渲染的解放台灣、成就中華民族千秋統一大業的罕有機會，指出台灣問題雖是中國內部事務，但本質上仍屬中美問題，美國擺明會插手，且對方亦有此實力。故解決台灣問題的關鍵不在於能否打下台灣、如何對付台獨勢力，而在於必須從根本上解決中美實力對比問題，中國一日不超過美國，台灣問題便不可能徹底解決。

按照喬良的推斷，一旦解放軍對台動武，美軍或者不會直接採取武力干預，對華開戰，但會聯同西方國家對大陸實行嚴厲封鎖制裁，包括令大陸製造業所需資源無法輸入，所生產商品無法輸出；同時可通過紐約和倫敦兩大金融中心掐斷中國的資本鏈，武統台灣面臨的諸般後果必須事先弄清楚，否則只憑一時的激情澎湃或硬着頭皮蠻幹精神，都將令大陸遭受慘重損失，與民族復興的總目標相比，收復台灣未必是當務之急，逞一時之勇或將拖累長遠戰略計劃，不可不慎。

顯而易見，在對台武統問題上，喬良此番表態比過往「冷靜」許多，更與大陸軍方其他鷹派人物及民間激進派近期的種種強硬立場大相逕庭。譬如同為解放軍退役少將的羅援就曾表示，台灣問題已拖延七十年之久，和統不行就得武統；南京軍區原副司令員王洪光中將更揚言只需兩個旅便可拿下澎湖列島，進而可在短於一百小時內攻下台灣。大陸媒體此前更發出了「此時不動手，更待何時」的狂熱呼籲動員，並得到官方積極回應，以致「趁疫武統」之說甚囂塵上，或需作出降溫處理，讓事件重歸理性。

事實上，關於統一台灣始終繞不開美國的問題一直都存在，大陸方面努力了幾十年，至今亦無力跳出這個坑，原因就在於中美之間的實力懸殊，並未到與之全面攤牌時候，只是近年大陸從政府到民間對於兩岸統一的訴求愈趨狂熱躁動，難免導致誤判形勢，舉止冒失。只是美國的航母、軍艦、轟炸機近期頻密於台海、南海、東海等地亮相，咄咄逼人，仍然小瞧不得。