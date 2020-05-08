反對派反中亂港，勾結外國勢力，推動把香港從中國分裂出去，推動港獨思潮和組織的興起，香江府衙、司法機構、立法機構都有為反對派提供保護傘，所有這一切都和香港的體制相聯繫，有「深層次結構」原因。

這個問題不解決，香港永無寧日，「一國兩制」隨時有翻車之虞。要解決這個根本性問題，或是施以手術，對「一國兩制」作出新的構建；或是先以落實中央全面管治權扭轉局面，把中央全面管治權中已具有的多項權力充分用好。目前而言，這樣做就手方便，立竿見影。

最近朝廷連連出手，正是在使用這些權力，為扭轉局面作好準備。反對派感到了壓力，但還沒有末日來臨之懼，因為中央的出手還只是文宣層面，人事調整也還是「到喉唔到肺」，這些都不會真正打到反對派的痛處，相反，還會為他們提供瘋狂反撲，為九月立法會選舉找到借勢的機會。因此，如果朝廷的動作只是止於目前的狀態，反對派會愈戰愈強。這樣的局面，恐怕不是中央今次展開反擊的初心。然而也不敢肯定，因為這樣虎頭蛇尾的反擊，不了了之，過去沒少見，不好說也。

要想不再虎頭蛇尾，要想打到反對派的痛處，要想為扭轉局面而打開大門，目前最好的戰機、最管用的方法，就是叫停九月立法會選舉，同時堅決徹底平暴，剷除反中亂港集團的一切勢力，在本屆立法會完成二十三條立法，只有這樣，香港才有出路，「一國兩制」才有活路。然而現在的問題是，中央難下決心，香港建制派中一些思想糊塗、中了反對派各種歪理邪說之毒不淺的人，還在時時發表「中央不應干預立法會選舉」、「選舉不能輸打贏要」之類的謬論，還有人不知哪兒來的「信心」，拍着胸脯「吹水」社會氛圍已經「厭倦了暴亂」、「反對派不得人心，我們選舉必贏」等等。

人心難測，政治博弈尤為複雜險惡，建制派中有一些政治面目不清、深度潛伏之人會竭力忽悠，朝廷更不可不防也。