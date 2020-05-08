世道衰微，邪說橫行。一名小學教師公然竄改歷史，將鴉片戰爭說成英國為了消滅鴉片而出兵攻打中國，與事實恰恰相反，無異在中國人傷口撒鹽。有人說這只是個別現象，不必小題大做，其實這絕非個別現象，而是整個教育失敗的縮影，誤人子弟的教師大有人在。去年，另一間學校的中史教材指鴉片戰爭源於中英兩國出現政治、貿易體制和司法制度衝突，隻字不提英國大量輸入鴉片毒害中國人，分明是美化侵略，為強盜塗脂抹粉，這難道也是個別現象？

殖民時代，港英政府尚且不敢公然竄改歷史，教科書提到鴉片戰爭時最多只是模糊帶過。沒想到回歸後反而有些教師故意顛倒是非，說英國人不敢說的話，做英國人不敢做的事，可見他們比強盜更無恥。這再次印證了魯迅的論斷：奴才比主人更嚴厲。

有因必有果，回歸後教育政策荒腔走板，中史科被邊緣化，國民教育半途而廢，通識科添煩添亂，加上黃絲教師刻意洗腦，反中亂港傳媒長期荼毒，導致許多年輕人思維混亂，對國家民族毫無感情，反而要求「歸英歸美」。世界各地都有國民教育，美國等西方國家更是從小就對學生灌輸愛國思想，唯獨香港的國民教育被視為洪水猛獸，遲遲無法推行。反對派阻撓國民教育，那是逢中必反的基因作祟，不足為奇，最大的問題是港府敷衍塞責，一遇反對即跪低。尤其是教育當局放任自流，對黃絲教師誤人子弟視而不見，可謂咄咄怪事。去年爆發黑暴以來，教育局收到大量涉及教師專業失當的投訴，甚至有教師帶領學生堵路縱火，但教育局大多只是予以「警告」了事，這不是姑息養奸又是甚麼？

教育崩潰就是一個國家的崩潰。香港名義上已回歸，實際上與回歸前沒有分別，脫離了殖民統治卻仍保留着殖民教育，脫下了殖民外衣卻仍供奉着殖民幽靈，這才是所有問題的根源。