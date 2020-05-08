無能政府事事搞出大頭佛，最近派口罩也弄得滿城風雨，陰謀論滿天飛。網上登記然後由郵局派遞，本來簡單易明，但是又有人大做文章，認為是當局想收集個人資料，作一些政治圖謀，於是在網絡及手機群組廣傳，呼籲市民不要在網上登記，寧願去郵局領取。有智慧的人都不會相信這種說法，政府本身已擁有很多市民的個人資料，需不需要做一場大龍鳳來套取資料呢？

反而一些泛民及港獨政黨，之前賣口罩或派發也有拿取申請者的個人資料，這些更加大機會有政治目的，又不見網民作出警告，典型雙重標準，屢見不鮮，細心分析便會覺得荒謬。

此外，派罩又爆出統籌機構與生產商的關係被指瓜田李下，至於生產地方面亦被質疑。坊間又做了不少測試，說這個免費派發的口罩，阻隔新冠肺炎病毒的功能成疑，有專家更指高風險人士不宜佩戴。一切都主要是因為這個政府平日實在太失民心，倒行逆施，所以推行任何政策，未見官先打三十大板，很難獲得市民由衷支持。而且廢官的確毫無改進，派發口罩防疫本來是德政，但在抗疫百日才派發，本地零確診十多天，救命罩姍姍來遲。出錢出力，事倍功半，還招人埋怨，足見這個政府廢到一個極點。

現在市民口罩還未到手，相信有不少人雖然口裏說嫌棄，實際上拿了的話亦會使用，之後又會投訴多多，甚至如果不幸染病，又把帳算在政府頭上。總之每每推行政策，都帶來麻煩，對一個國際金融中心的政府來說極為羞恥。派口罩已醞釀一幕幕鬧劇，到六月申請領錢時，會否又製造另一場混亂？疫情現在稍緩，隔離檢疫措施有可能在不久之將來放寬，但外國疫潮仍未遏止，昨日又有四宗巴基斯坦輸入個案，未來又如何做好把關？種種難題，特區政府可妥善處理嗎？實在教人極度擔心。