近日中美就新冠肺炎病毒來源的爭論趨向激烈化，美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧帶頭炒作陰謀論，即「人造病毒」和「新冠病毒源自武漢病毒研究所意外洩漏」，兩人多次在不同場合對傳媒重複這個指控。有美國傳媒還指白宮正向情報機構施壓，要他們搜集證據支持「病毒人造，出自武漢」的說法。

蓬佩奧斬釘截鐵說他有可靠情報證實病毒來自武漢病毒研究所，但他沒有透露確實的消息來源。特朗普也說看過有關報告，但未見再多消息透露。

不過，美方的論調似乎未得到國內國外科學家的支持，美國過敏與感染疾病中心主管、不時陪伴特朗普見記者的福奇在接受傳媒採訪時，也多次表示這個病毒不可能是人工製造或被蓄意改造的。他也不認同有人在野外發現病毒，將病毒帶回實驗室後導致洩漏這種說法。另外，有世衞要員指出，特朗普、蓬佩奧的陰謀論「純屬臆測」，強調對病毒來源的調查需要以科學為中心，讓科學家主導。世衞認為目前約千多個完整的病毒基因序列都顯示新冠肺炎病毒並非人造。

似乎沒有幾多西方傳媒支持特、蓬的炒作，例如多間英、美傳媒引用「五眼聯盟」情報指，「實驗室洩毒說」可能性極低。「五眼聯盟」由美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭組成，為全球多邊情報組織當中合作最為密切的組織之一。蓬佩奧曾經提及過「五眼聯盟」的報告，認為支持「病毒人造，出自武漢」的說法，但現時西方傳媒報道的報告內容卻相反，不知蓬佩奧如何自圓其說。

澳洲有傳媒曾公布一份所謂「五眼聯盟」的十五頁機密檔案，懷疑武漢病毒研究所的安全性。但其他傳媒表示，該研究檔案並非來自「五眼聯盟」，而是根據公開資料炒作。有匿名的澳洲情報人員指出，該消息最有可能來自美國，不外是炒作陰謀論，作為向中國施壓的工具。

經過特朗普及蓬佩奧多天指控後，中方近日的反應是集中火力還擊，指蓬佩奧造謠說謊，污衊中國。內地幾份重要傳媒採取相同調子，外交部發言人也頻頻發炮還擊。

國與國之間出現分歧並不奇怪，特別之處是雙方展開罵戰，而且點名開罵，連美國政壇佔高位的蓬佩奧也被指名道姓，可說是極不尋常。這樣的罵戰，雙方已經撕破臉皮，沒有留下轉圜餘地。在處理國與國關係和人物問題上點名攻擊，過去罕見，因為維持國際關係，一向習慣是預留後路，他日好相見。例如這次的中美罵戰弄成僵局，萬一特朗普成功連任總統，蓬佩奧繼續留任國務卿，到時中美雙方官員將如何相處呢？