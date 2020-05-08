黑暴分子視台灣為樂土，去年反修例暴亂後潛逃台灣的暴徒據報超過二百人，這些人在台灣有甚麼事情好做呢？以下一則新聞或可略知一二：一名港男日前涉嫌在台北市萬華區一間旅館性侵在台讀書的香港女手足。台北警方接獲該女子報案後，派人到台灣師範大學僑生先修部拘捕涉案男子，並在他宿舍內搜出氣槍。這名涉嫌性侵的港男，正正是去年潛逃到台灣的暴徒。

這名男子算是幸運的一群，獲當地公民團體協助留台，安排到僑生先修部就讀。可惜黑暴就是黑暴，違法劣根死性不改，不好好珍惜在當地重新開始的機會，反而鬧出性侵醜聞，最終會否坐監，在台灣「人生更精彩」，不妨拭目以待。

至於另一名涉及今年初旺角土製炸彈案的年輕女子，接受台灣媒體訪問時表示，從尖沙咀快閃，到理大圍城，每一役她都有份參加，炸彈案後，警方迅速拘捕其身邊人，她擔心被查出，決定「着草」逃離香港，目前已在台南生活了三個多月。她要定期去台北向民間團體領取每月兩萬多元台幣的生活津貼，但一張高鐵車票已要一千多元台幣，來回加起來冇咗一截；又因為連中學畢業的學歷都沒有，無法求學，又不敢打黑工，對前景深感迷惘，十分掛念香港云云。

一節見則百節知，到台的暴徒不是淪為強姦犯，就是沒有貢獻的廢青，對台灣治安和財政有害無利。但眾所周知，蔡英文之所以成功連任，全賴反修例黑暴讓她打反中仇共牌，大啖人血饅頭。為免被指過橋抽板，為了保護所謂的民主人權「名聲」，當然不得不照顧他們。

然則，蔡英文也非省油的燈，從其堅拒制訂《難民法》，已清楚反映台灣視暴徒如棄屣。暴徒以為台灣是樂土，以為台灣民主萬歲，不過是一廂情願。有家歸不得之苦，一世被標籤為逃犯之抬不起頭，還有隨時被遣返的風險，必讓這些年輕人後悔一世。