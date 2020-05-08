新冠肺炎疫情最初在中國武漢爆發，迅即蔓延全球，世界多國防範不力，卻諉過於中國。以美國為首的幾個地區，掀起向華索償潮，據說總額達七百多萬億元人民幣，論無理與貪婪程度，遠勝於二十世紀初侵華的八國聯軍。

多國的欲望愈來愈大，但能夠加諸中國的罪名則愈來愈少。最初的罪名是：武漢實驗室以人工合成病毒、蓄意散播、延遲了向世界通報疫情、沒有及時制止疫區居民外流、囤積醫療物資作轉售圖利。

上述各項中，以頭兩項最嚴重，如果證明我國當真蓄意合成病毒，再主動向外散播，則實在有愧於世界，人家要索償也是合情合理。但近日，白宮已改變口風，基本上否定了頭兩項指控，如今仍然死咬不放的，只是餘下幾項。

面對這些無理指摘、低智思維，實在教人哭笑不得。新病毒初現時，一切都讓人陌生，未弄清楚之前，當然不能隨便發出嚇唬世人的訊息。時至今日，新冠肺炎能否在空氣中傳播，有抗體之後是否不會再受感染，尚且言人人殊。故新病毒會否人傳人、情況有多嚴重，當日就得先花時間去查究、確認。若說中方沒有及時通報疫情，請問甚麼才叫及時？那可是清官難審之事。

至於指摘中國在疫情爆發初期，仍然准許民眾出國是不對，那就更奇怪。歷史上從沒訂立過爆發疫症後就不准人民外遊的國際法，中國是基於國際道義，才在一月尾主動作自我封鎖，鎖國只是人情，不是道理。請問各國是憑甚麼道理，來向中國索賠？

說到囤積醫療物資圖利，呵呵！讓我告訴你，過去兩個月，中國出口的口罩是二百多億個，權當每個利潤是三毛美元，合計也不過是數十億美元。你認為今日的中國會為賺取蠅頭小利而弄出如許事端嗎？