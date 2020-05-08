笑看天下：若再龜縮不如歸去種田-施友朋 評論員

涉嫌刑恐記者、非法集結嘅叛國禍港四人幫之首漢奸黎，醜聞爆極都有！呢，漢奸黎擔任董事嘅「力高顧問有限公司」，涉嫌未取得相關牌照，違例提供「公司秘書」服務，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。

呢間公司曾為漢奸黎次子黎耀恩嘅十間公司提供公司秘書服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」好邋遢奉客嘅「四季常餐」。原來與漢奸黎有關連嘅至少十七間私人股份有限公司，被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款，以壹淫媒大樓地址註冊。當中十五間公司董事均為漢奸黎，其中三間與其左右手Mark Simon共同持有，另外兩間則由Mark Simon任董事。最令人懷疑嘅係，該十七間公司於三月底齊齊「搬竇」到灣仔一幢商廈，顯然有人聞到燶味，更惹人懷疑「身有屎」。

法律界人士指出，任何人如在香港無牌經營信託或公司服務業務，即屬犯罪，一經定罪，最高可被處罰十萬元及監禁六個月。有議員促請公司註冊處及警方盡快徹查事件，調查漢奸黎公司之間嘅金錢交易，睇吓係唔係涉及洗黑錢行為。警方消息話會嚴查跟進，之不過其餘如廉政公署、地政總署等，係唔係都應該表示吓會跟進呢？仲有啊！嗰位人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，甫上任就放生漢奸黎涉及嘅「政治黑金案」，依家係唔係又一反白眼，翹埋雙手，企定定喺度乜都唔使做？

嘗一臠肉，知一鑊之味。品嘗一小塊肉，就可知道一整鍋肉的味道。鄭若驊味覺唔係咁遲鈍啩？漢奸黎人無善志，做乜都利字當頭，依家跪求訂戶就臉不紅氣不喘奢談甚麼「社會責任」，不是正如殺人唔眨眼嘅江湖大盜叫人「放下屠刀，立地成佛」咁好笑嗎？依家連官媒都炮轟佢哋居心最毒、破壞最大、為禍最烈，作為維護香港法治核心價值嘅律政司司長鄭若驊，若然再龜縮避事，就不如歸去冚家種田好過啦！