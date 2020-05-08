在新冠肺炎引發的疫災中，防疫抗疫失敗的國家比比皆是，德國是少有表現好的國家。不過，最近一周的德國，也令人提心吊膽，防疫與解封怎樣才能平衡，真是一個難倒總理默克爾的大問題，日前德國連續數日確診案件逆升，便是解除封鎖的後遺症，製造大國似又被病毒困擾了。

德國自上月二十日起逐步解除了一些防疫禁令措施，默克爾作這項決定時小心翼翼，縱使民間有不少示威、遊行爭取復工，她仍決定解封初期只讓一些社區小店、提供日常需要的民生店舖恢復營業，至於汽車大廠如大眾、平治等，也在嚴格制訂的復工要求下容許恢復運作。

可惜的是，解封才幾天，德國新冠肺炎確診患者又開始上升，而且連續幾天上升，重回新增約一千宗的相對高位。種種迹象都顯示，德國的疫情並不穩定，解封可能不是一個好選擇，因為民眾即使只有限度的工作與社交接觸，全國依然連續幾日確診案例大增。這一升，令德國是防疫國際樣辦的金漆招牌亦開始搖搖欲墜，事件的唯一好處，可能是給歐洲與美國那些心急復工復市的國家與政界人士一個參考。解除疫禁後確診個案回升，德國並不是首例，因此後來者才更小心翼翼。

法國政府本已宣布會按個別地區的嚴重程度，考慮在本月中逐步放寬防疫禁令，近日又補充，即使禁令有效期屆滿，亦不一定只單向考慮放寬，言下之意，是禁令的有效期未必不能延長。

美國紐約州等已組聯盟綢繆復市復工的州份，對解封城市的口脗亦謹慎了，州長科莫更宣布，全州所有公立學校今個學年提早結束，不會復課，當地四百二十萬名學生受影響，在防疫禁令解除之前，依然要在家禁足避疫。

在德國發生的事，似乎讓那些正考慮復工救經濟的政壇領袖澆了一盆冷水，若連只開放民生小店的德國都中伏，準備極速開動經濟快車的國家，怎能不怕？