全國人大環境與資源保護委員會委員程立峰，四月底被任命為該委員會副主任（副部長級）。此前，去年六月，人大農業與農村委員會委員馮忠華空降海南省副省長，是目前全國為數不多的「七○後」副部級官員，尤其是其來自人大系統，更是極為罕見。

其實，程立峰與馮忠華有一個共同身份，兩人都是人大專職常委。人大向來被視作二線，人大常委絕大多數都是卸職的部長、書記、省長、軍隊司令員、政委以及民主黨派的高層。因此，到人大工作，基本就意味着到了仕途終點站。隨着內地經濟社會發展，立法工作的專業化要求愈來愈高，尤其是財經金融、科技網絡、環境資源等方面，新趨勢新問題層出不窮，僅靠一些高齡省部級幹部，難以勝任。

因此，二○○三年，全國人大首次選拔了十九位專職常委，其中十位是各部委中層司局長，九位是各領域知名學者。譬如，時任國家海洋局副局長倪岳峰、中國社科院法學所黨委書記信春鷹、國務院法制辦公室財政金融法制司司長沈春耀、中國人民大學勞動人事學院副院長鄭功成、北京師範大學教育學院教授龐麗娟等。根據不同學科背景，分別被安排到人大環境資源、法律、財政經濟、內務司法、教科文衞等專門委員會任職。

而後，這些專職常委，陸續得到重用，幾乎全部晉升為部級官員，其中多人躋身正部級。這主要分為三類：第一類如倪岳峰，外調黨政部門，先後擔任福建省副省長、省委常委、省委副書記、福州市委書記，現任海關總署署長。第二類如信春鷹、沈春耀，留在人大機關，前者現任人大常務副秘書長，後者任法制工委主任兼港澳基本法委員會主任，均位列正部。第三類如鄭功成、龐麗娟，都成為民主黨派高層，前者現任民盟副主席，後者任民進副主席兼北京市人大副主任。

可以說，從專職常委制度開始，人大在提升立法專業化水平的同時，也提供了一套幹部培養晉升渠道，這一點非常重要，增強了人大的吸引力，能夠吸納中青年得力人才。在人大工作，也有機會轉崗一線。因此，近幾屆人大換屆，都不同比例地調整補充專職常委。如二○○八年新進常委陳斯喜，二○一三年至二○一八年外放澳門中聯辦副主任；中國社科院人口與勞動經濟研究所所長蔡昉，後晉升副院長。

到二○一八年本屆人大，延續這一做法，仍舊從國家部委及學界兩大領域選拔一批專職常委。部委方面，如住建部城鄉規劃司司長馮忠華、工信部政策法規司司長李巍、環保部環境影響評價司司長程立峰；學界方面，則包括中科院地質與地球物理研究所研究員萬衞星、中國海洋大學副校長吳立新等。

如今，馮忠華、程立峰等人晉升副部，同樣是針對專職常委的激勵機制，尤其是馮忠華，能夠從人大入選「七○後」後備軍群體，殊為不易。專職常委成為黨政系統、人大機關、民主黨派輸送幹部的重要來源，一定程度上提高了人大的地位。