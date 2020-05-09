神州觀察：倡立碑警示後人　疫情追責遭打壓

被指是新冠肺炎疫源地的湖北武漢市，至今已經導致三千八百多人病歿，對於這場重大公共衞生災難，當局早期防範疏失、應對不力之過勢難推卸，民間乃至國際上亦不乏追責聲音。此外，更有人提出應為武漢疫亡者立碑紀念警示後人，這樣極具建設性的主張，可惜卻總換來當局的排斥打壓，失望之餘，更令人擔憂當局仍無坦然面對問題的勇氣和胸襟，繼續原地踏步。

近日，一名武漢男子在網上發起籌募活動，擬為不幸感染新冠肺炎逝去的武漢人建立紀念碑，刻上每個死難者的名字和照片以供憑弔紀念，同時可給予後人一個警醒，以令悲劇不再重演。該男子直言災難是因武漢當局早期的瞞報、謊言造成，自己的亡父亦是受害者之一，強調自己熱愛國家，亡父更是參與中國原子彈研製的老兵，但一碼歸一碼，追責是其個人權利，誰知竟惹來當地警方的警告及全方位陪護監控。

不可否認，內地政府在疫情防控的下半場積極有為，乃至可以騰出手來援助國外抗疫，快速展開國內經濟復甦工作；新加坡近日更有民調顯示，和國際間相比，內地民眾最滿意政府的抗疫表現。但還是那句老話：一碼歸一碼，不能以後期的防疫成果抵銷、抹掉前期的過錯；當局近期更不斷拋出從未隱瞞疫情的論調，那麼像國家衞健委專家組成員曾光等人爆出的武漢衞生官員、醫院系統的各種不待見、不配合，又當如何解釋？中國疾控中心前副主任楊功煥所說的疫情直報系統無人使用問題，難道是在瞎說？

退一萬步講，就算當局真沒隱瞞甚麼，但在發現疫情之後，湖北省委領導仍然開心舉辦迎春團拜，武漢市仍然積極鼓勵百步亭社區搞「萬家宴」，嚴重缺乏風險防範意識總是不假吧？因準備不足而倉促封城，導致的各種人道悲劇及讓三千多武漢人白白搭上性命，這些責任當局也好意思賴掉？哪怕是突發的自然災害導致民眾死傷，按照先人的智慧，為政者亦需反省自身是否德行上出了問題，不能推說全無責任；況且發生如此嚴重的公共衞生災難，民眾當真沒有半點追責的權利？

其實，作為一個標榜負責任、有擔當的政府，對於類似追責呼聲不但不應視之如洪水猛獸，動輒扣上攻擊政府或受反華勢力煽惑操控等罪名，極力進行封鎖打壓，恰恰應該直面問題，公平合法地行政。早前湖北宜昌市更出現「因疫情民告官第一人」，且遞狀之人還是政府公務員，同樣指控省政府隱瞞疫情，結果不但法院不敢接訴狀，還被當地國保大隊傳喚，反過來威脅要起訴提告人，勢更損害政府形象。立碑紀念疫亡者，時時警醒為政者勿重蹈覆轍，何錯之有？