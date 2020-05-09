產評：全球就業大蕭條　別待樓災才撤辣

一場世紀疫情，引發全球就業市場大蕭條，各地失業率直線飆上雙位數比比皆是，即使諸如香港般保持單位數，也絕對談不上幸免，背後有着無數從業員被迫放無薪假、削工時和薪金，所謂「停薪留職」令就業實況充斥水分。此時此刻，若政府仍不肯為樓市撤辣，實欠港人一個交代。

疫情發展至今，政府抗疫表現之惡劣有目共睹，凡事不知不覺，難怪民間有批抨指「病毒輸入了才封關，餓死了仍未派錢，無確診才免費派口罩」，充分反映無神經政府的可怕，上述情景道出了港人心聲，難道政府又想「樓災殺到才撤辣」？

回看樓價早在去年六月社會動盪不安後反覆下滑，今年疫情來襲後，跌勢一度加快，直到上月才見回光返照式反彈。市場隨即以持貨力強、全球印錢，以及剛性需求來解讀，惟這統統恐是落伍過氣的理由，若市民不求甚解輕信的話，恐怕後悔莫及。須知道香港寸金尺土，置業是窮一生之力，絕不能草率作決定。

先說持貨力強及剛性需求，它們背後與「收入」唇齒相依，經濟順境時入息穩定，自然沒有沽售樓宇的壓力，父母甚至可以協助子女圓置業夢。不過，若收入頓時大跌、甚至停止的話，所謂持貨力強及剛性需求就會霎時失去如磐石般的支持，更遑論是樓市穩定的因素。或許有人會說，疫情至今樓市韌力非凡，無杞人憂天之理，可背後靠的是港人勤儉、底子較厚而已，之前儲下的積蓄仍可支撐數月，加上銀行推出「還息不還本」計劃等措施。試問這些非常時段的舉措能否持續長時間？

至於全球印錢將再次引發資產泡沫的理由就更牽強，如果「劇本」能簡單地重演，人們絕對不用擔心丟掉「飯碗」，只須立即瘋狂借貸撲入樓市，數年後必然可以印印腳退休！惟今次的事實是，環球經濟受疫情嚴重打擊，損失數以萬億美元計，各地政府印錢救市，只是盡其所能填補創傷而已，絕對不會令經濟總量有正增長，更何況泵水效果成疑，故市場憂慮的是通縮，而非超級通脹！到了疫情過後，債務問題將會益形凸顯，屆時貨幣政策的矛盾必然更深。

近期香港豪宅市道十分低迷，成交呎價僅兩萬元左右，與一些民生盤源不遑多讓，失去了以往的溢價優勢，反映最有錢的一群似聞風色變，這往往是領先指標，實不可不察。期望政府勿再執迷不悟，從速撥亂反正，若落得「樓災殺到才撤辣」的罵名，屆時社會動盪之巨將無法想像。