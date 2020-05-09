世界視線：拜登醜聞續發酵　支持者進退維谷

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登被指性侵前女幕僚里德的風波持續發酵。儘管拜登多次矢口否認指控，但事件並未因此而平息，一份地方報章披露廿四年前的法庭文件，顯示里德的前夫亦有提及當年涉及拜登的性侵事件。

根據逐漸浮面的資訊，里德在廿多年前，幾乎已可確定，曾跟身邊的人投訴遭受過性騷擾，當中包括朋友、其母親致電清談節目主持人的電話錄音，再加上如今里德的前夫，這一切都對拜登相當不利。

當然，投訴歸投訴，但到底里德的指控是否屬實，還有待進一步調查。里德日前出席霍士新聞的訪談節目時，要求拜登承擔責任，更表明希望他能退選。總統提名戰如今已進入大直路，拜登在這個節骨眼上退選，幾乎是難以想像，然而人們難免會想，拜登如今競選的是國家最高的職位，聯邦最高法院大法官卡瓦諾在國會提名聽證階段，被女教授指控在大學期間遭卡氏性侵，民主黨高舉着「相信女性」的正義大旗，對卡氏嚴加盤問，根據這個標準，拜登最起碼應該跟里德來一場當面對質。

明尼蘇達州女參議員克洛布赫爾在卡瓦諾事件發生時曾表示，必須由聯邦探員介入調查，以及疑似受害人在國會宣誓下作供才算「公平」，但針對里德的指控，克氏只是不痛不癢地表示「所有女性都有被聆聽的權利」，明顯雙重標準。

更赤裸裸的功利主義者則認為，只要拜登能把特朗普攆下台，不管他幹過甚麼事情，也要「含淚投票」。女權主義者赫什曼日前在《紐約時報》撰寫評論文章，相信拜登入主白宮後推行的政策，將有助提升女性權益，因此她個人相信里德，但仍會把票投給拜登。

部分民主黨人為拜登解套，無所不用其極，已不止是「龍門任搬」，簡直就是精神分裂，既然政客的「能力」跟「操守」可完全分開，憑甚麼指摘特朗普及其支持者？偏偏根據最新民調，醜聞困擾下的拜登，支持率仍然高於特朗普，證明選民亦已默認，總統選舉只是一場「比爛」的遊戲而已。