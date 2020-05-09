功夫茶：警方醜聞爆不停　一粒屎攪壞鍋粥

人在做，天在看。佗槍男子漢原應係正氣凜然、儆惡懲奸、保護市民嘅紀律部隊！之不過，近日除咗有反黑警長及警員涉私吞冰毒圖利，與黑幫勾結，仲有更多醜聞爆不停。呢，警隊一哥呢頭仍對事件感到痛心疾首，嗰頭就爆出九名隸屬深水埗警區特別職務隊嘅警員，涉嫌妨礙司法公正及公職人員行為失當被捕。阿哥，玩邊科？這不是「愈反愈黑，愈掃毒愈多毒」嗎？一哥睇怕唔止感到心痛，直情氣到肺炸了！

時至今日，大部分警署仍供奉關帝神像，警員紮職或日常都會拜關帝，帶勇之人，嚮往關二哥「天地一完人，文武才情忠義膽」好正常；做得警察，即使冇關二哥嘅義薄雲天，點都唔會離譜到做黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻嘅保護傘啩？功夫茶尋日先列舉唔少例子，不贅。警方如不撥亂反正，任由掃毒嘅私吞冰毒，反黑嘅自己仲黑過墨斗，正人唔正己身，唔好話拜關二哥，講出嚟都羞家啦，係咪？

嗱，今次九名差人被捕單嘢，要推前到今年二月，有警員喺深水埗通州街公園掃蕩露宿者，有人「掃場」時用棍打爛露宿者嘅家當，罐頭及油米散落一地，又指有露宿者涉嫌藏毒。大佬呀，人哋已經無家可歸，夠晒淒涼啦，何堪你哋男子漢如此如狼似虎來糟質？喂！「上海仔」嘅罪行滔天，涉黃賭毒洗黑錢嘅極度重犯，又唔見你哋夠膽招呼喎！仲任由佢棄保潛逃施施然洗黑錢，「通緝」多年，「上海仔」呢個大毒梟仍逍遙法外，快活勝神仙，有冇搞錯？

差佬怒掃通州街露宿者，皆因有議員喺臉書透露警員疑涉不當行為，警方先至大表關注，並將案件交由西九龍總區重案組調查，結果一名涉事男警涉嫌刑事毀壞被捕，早前已被停職。消息稱，警方翻查附近一帶「天眼」後，再發現有警員疑妨礙司法公正，合共拘捕九名警員。

各位街坊，由上個月十九日起至今，大大話話已有十多名差人被捕，涉及罪行五花八門，譬如近日嘅私吞冰毒、妨礙司法公正、公職人員行為失當；仲有好似消夜用酒樽扑濕女同袍、非法聚賭、對所看管兒童或少年人虐待或忽略等。

嘩，一個部門大，都真係乜鳥都有！舉頭三尺有神明，拜得「匹馬斬顏良，河北英雄齊喪膽」嘅關公，一句「嚴肅依法跟進」係唔夠㗎！依家警隊唔止一粒老鼠屎攪壞一鍋粥，係一窩鼠橫行無忌吖！要以正壓邪，一哥要有非常魄力，火燒鼠穴怒劈保護傘，一腳踢開障礙物以彰正義，帶勇之人先可以看到藍天白雲，市民先至有安居樂業！