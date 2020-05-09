正論：內會淪為鬥獸場　姑息養奸助猖狂

就在立法會內務委員會召開第十七次會議前夕，「一位28週準媽媽」在多份報章刊登頭版廣告，控訴內會花費二百多天時間、開了十六次會議依然選不出主席，致使延長產假至十四周的法案隨時胎死腹中，政客將「家長和BB的應有權益」置之不理，哀求他們高抬貴手，可謂說出全港所有準媽媽的無奈心聲。很可惜，反對派「政治攬炒」已經走火入魔，不但內會主席依然懸空，昨日更上演一場肢體衝突大龍鳳，議事堂淪為鬥獸場，令人慘不忍睹。

忍無可忍，毋須再忍。在郭榮鏗帶頭惡意拉布下，內會停擺足足半年依然未能選出主席，立法會主席梁君彥日前尋求外聘資深大律師意見，指出郭榮鏗處理選舉主席所採取的方法與主持選舉主席的職能不符，內會原主席李慧琼有權有責以主席身份召開內會以處理重要事務，終於為半年來的亂局一錘定音，「剪布」有理有據。

反對派亦非省油的燈，揚言不接受有關法律意見，另向兩名大律師作出諮詢，得出截然相反的結論，矢言繼續拉布，不將內會十四條法案及逾八十條附屬法例拖至流產不罷休，包括審議已久的延長產假及《國歌法》立法等隨時夭折。事實證明，反對派為了增加九月立法會選舉籌碼，不惜全港攬炒玉石俱焚，連準媽媽的權益都要犧牲，突破道德底線，可謂無恥之尤。

既然未正式開會已經炮聲隆隆，真正「埋身肉搏」豈會不更加瘋狂。昨日上午召開第十七次內會，郭榮鏗固然繼續拒絕選出主席，到了下午李慧琼主持另一次會議，反對派更是空群而出，口手並用阻止會議舉行，期間大吵大鬧有之，衝擊主席台又有之，更有反對派助理在公眾席上撒下單張，混亂間令一名保安員受傷。幸好總算邪不勝正，十一名反對派政客被逐離場，內會順利成立九個法案委員會，立法會秘書處法律顧問亦釐清了法律問題，說明去年十月的法律解說，即內會要先選出主席才能處理其他事務，是按正常情況解說，但內會半年未能選出主席屬不正常情況，現任主席有責任處理問題。

顯而易見，外聘資深大律師的法律意見也好，立法會秘書處的法律顧問意見也罷，無不指出郭榮鏗無權處理選舉主席以外事務，容許政客在選舉期間提出無關宏旨的規程問題和議案阻撓選舉程序，不僅越權，直情是濫權瀆職。法律意見白紙黑字清清楚楚，由原主席主持會議合情合理合法，反對派死咬李慧琼越權奪權，不過是賊喊捉賊，輸打贏要罷了。

擺在眼前的是，郭榮鏗以內會原副主席之職，代替競逐連任主席的李慧琼主持內會，權限僅止於選舉主席，而過去歷屆內會，選主席都是在首次會議十幾分鐘內完成，郭榮鏗惡意拖延，而且明言是為了阻止《國歌法》立法，政治凌駕一切是鐵一般的事實。正如「兩辦」聲明所說，郭榮鏗違反《議事規則》，違反擁護《基本法》和效忠香港特區的立法會議員誓詞，涉公職人員行為失當，《基本法》一百零四條釋法亦指明，若議員違反誓言必須依法承擔法律責任，其資格必遭褫奪，在這樣的情況下，律政司依然無動於衷，司長鄭若驊拒絕依法檢控瀆職政客，不是同樣失職瀆職是甚麼？

當然，一個巴掌拍不響，反對派之所以囂張至此，完全不將「兩辦」放在眼內，鄭若驊為官避事是原因之一，另一原因是由特首到建制派都綏靖投降不作為。林鄭月娥直到日前仍要求立法會自我修正，顯然不打算對郭榮鏗嚴正執法，擺明姑息養奸；而建制派竟「配合」郭榮鏗拉布半年而不阻止，更是咄咄怪事。君不見，有建制派議員揚言郭榮鏗拉布未必違反《議事規則》，令人質疑其立場；又有人將責任賴在梁君彥頭上，批評他遲遲不剪布，千錯萬錯，自己無錯；而梁君彥被罵也不是冤枉，為何不及早尋求外聘法律意見？至於其他建制派亦是一盤散沙，精神渙散，非要到「兩辦」嚴正發聲，他們都不願意奮起鬥爭，立法會淪為垃圾會，豈是無因！

所見既可駭，所聞良可悲。立法會烏煙瘴氣，正是整個特區亂象叢生的縮影，香港的輝煌已是上世紀的事，隨着一幫反中亂港、為美國而戰的政客瘋狂攬炒，部分市民盲目支持，香港沒有前途已是寫在牆上。事已至此，每個香港人不妨捫心自問，我們是否希望香港玩完？是否仍要將手上一票投給無恥政客？香港要走出困局，中央要出手，港府要出手，每個市民更要仔細思量，做出正確選擇。